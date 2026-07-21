معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا:
جریان جابهجایی بار در تمام استانها برقرار است/ هیچ راهی مسدود نشد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تقریباً برای تمام مسیرهایی که مورد اصابت قرار گرفتهاند، راه جایگزین وجود دارد. پلهایی که در هرمزگان هدف حمله قرار گرفتهاند نیز دارای مسیرهای پشتیبان هستند و هماکنون تردد از این مسیرها در جریان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حالی که طی روزهای اخیر برخی محورهای ارتباطی و پلهای استان هرمزگان هدف حملات دشمن قرار گرفتهاند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تأکید بر تداوم تردد در شبکه جادهای کشور اعلام کرد که تمامی محورهای مواصلاتی باز هستند و برای همه مسیرهای آسیبدیده، راههای جایگزین پیشبینی شده است.
هوشنگ بازوند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان هرمزگان اظهار داشت: در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی کشور باز است و هیچ محوری بهگونهای نیست که ارتباط جادهای را قطع کرده باشد.
وی با اشاره به تمهیدات از پیش اندیشیدهشده برای حفظ پایداری شبکه حملونقل کشور گفت: در طراحی و اجرای پروژههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، همواره مسیرهای جایگزین (واریانت) پیشبینی میشود تا در صورت بروز حوادث طبیعی یا حملات احتمالی، تردد متوقف نشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افزود: تقریباً برای تمام مسیرهایی که مورد اصابت قرار گرفتهاند، راه جایگزین وجود دارد. پلهایی که در هرمزگان هدف حمله قرار گرفتهاند نیز دارای مسیرهای پشتیبان هستند و هماکنون تردد از این مسیرها در جریان است.
بازوند ادامه داد: ممکن است در برخی نقاط به دلیل استفاده از مسیرهای جایگزین، سرعت تردد کاهش پیدا کند، اما هیچگونه انسداد در شبکه حملونقل وجود ندارد. حتی در موارد لازم، مسیرهای جایگزین نیز آسفالت میشوند تا تا زمان بازسازی کامل پلها، عبور و مرور با حداقل مشکل انجام شود.
وی با بیان اینکه حمله به زیرساختهای حملونقل نشاندهنده ناتوانی دشمن است، تصریح کرد: به اعتقاد من، دشمن از روی استیصال و ناتوانی به سراغ پلها و جادههای کشور آمده است. اگر توان دیگری داشت، قطعاً از آن استفاده میکرد. زیرساختهای کشور حاصل دانش، اراده و تلاش مردم ایران است و با هدف قرار دادن آنها نمیتوان اراده ملت را از بین برد. اساسا مگر اراده یک کشور و دانش مردم قابل بمباران است؟
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت حمل کالا از استان هرمزگان گفت: جریان حمل بار بهصورت کامل برقرار است و هیچ وقفهای در جابهجایی کالا ایجاد نشده است.
بازوند با تأکید بر اینکه شبکه حملونقل کشور از پایداری لازم برخوردار است، خاطرنشان کرد: مردم هیچگونه نگرانی از بابت تأمین کالا نداشته باشند. با وجود حملات صورتگرفته، به دلیل فعال بودن مسیرهای جایگزین و اتصال شبکه راههای هرمزگان به سایر استانها، اختلالی در حملونقل کالا و تأمین نیازهای کشور ایجاد نشده است.
وی بر آمادگی کامل وزارت راه و شهرسازی برای حفظ پایداری شبکه حملونقل کشور در شرایط بحرانی تأکید کرده و گفت: طراحی پروژههای زیربنایی جدید بر مبنای افزایش تابآوری و تداوم خدمات انجام میشود تا حتی در شرایط اضطراری نیز جریان تردد و انتقال کالا متوقف نشود.
گفتوگو: مهدیانی