وزیر نیرو:
با همراهی مردم، مصرف برق به زیر ۷۳ هزار مگاوات رسید
وزیر نیرو با اشاره به بهبود مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: با همراهی مردم، مصرف برق برای نخستین بار از سطح ۹۲ هزار مگاوات به کمتر از ۷۳ هزار مگاوات کاهش یافت و در حوزه آب نیز صرفهجویی قابلتوجهی حاصل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال عملکرد کشور در حوزه برق و آب نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بود و اگر جنگ رخ نمیداد، نیروگاهها از دست نمیرفت و شبکه برق آسیب نمیدید، تقریباً وارد مرحله ارتقای کیفیت خدمات شده بودیم.
وی افزود: برای نخستین بار موفق شدیم میزان مصرف برق را که باید به ۹۲ هزار مگاوات میرسید، به کمتر از ۷۳ هزار مگاوات کاهش دهیم. در حوزه آب نیز با همراهی مردم، صرفهجویی قابلتوجهی انجام شد و این روند باید ادامه پیدا کند که تاکنون نیز نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در این جنگ، نخستین نکتهای که باید به آن اشاره کرد، وحدت و همدلی مردم ایران است و دیگر خوزستانی و غیرخوزستانی معنا ندارد. از روز گذشته در بندرعباس و بوشهر حضور داشتم و اکنون نیز در خوزستان هستم.
علیآبادی ادامه داد: دشمن تلاش کرده است با هدف قرار دادن پلها، جادهها و تونلها، مسیرهای ارتباطی را مسدود کند، اما این مسیرها با سرعت بازگشایی شد. دست و بازوی همه کسانی را که در این زمینه تلاش کردند، میبوسم و آمدهایم به مردم بگوییم اگر لازم باشد، حتی با خزیدن نیز خود را به اینجا میرسانیم و مطمئن باشند که در کنار آنها هستیم.
وی درباره ناترازی انرژی نیز اظهار کرد: ناترازی وجود دارد و از مردم ایران خواستهایم با توجه به شرایط موجود، مصرف خود را کاهش دهند تا بتوانیم برق بیشتری به مردمی که نیاز بیشتری دارند، برسانیم؛ مردمی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنند و برق را نیز اسراف نمیکنند.
وزیر نیرو تأکید کرد: متواضعانه از همه مردم درخواست میکنم برقی را که با زحمت و هزینه فراوان تأمین میشود، بهینه مصرف کنند. نمیگویم مصرف نکنند، بلکه بهگونهای مصرف کنند که بتوانیم برق بیمارستانها، اتاقهای عمل و تجهیزات درمانی را تأمین و حفظ کنیم.
علیآبادی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم مردم صرفهجویی قابلتوجهی داشتهاند و این صرفهجویی را بهطور کامل برای مناطق جنوبی در نظر میگیریم. اولویت ما در تأمین برق، مردم مناطق درگیر جنگ با دشمن صهیونیستی و آمریکایی هستند و تا جایی که امکان داشته باشد، برق مورد نیاز این مناطق تأمین خواهد شد، مگر اینکه امکانات موجود پاسخگو نباشد که امیدواریم چنین شرایطی پیش نیاید.