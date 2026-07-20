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قدردانی نماینده مجلس از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از فعالان حوزه امنیت غذایی

قدردانی نماینده مجلس از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از فعالان حوزه امنیت غذایی
کد خبر : 1816111
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عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عملکرد بانک کشاورزی در حوزه ارائه خدمت و تأمین کالاهای اساسی را شایسته قدردانی دانست و گفت: این بانک در شرایط دشوار اقتصادی، بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مجتبی یوسفی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی با بیان این مطلب، اظهار داشت: در طول یک سال گذشته با وجود تمامی تلاش‌ها برای ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی و خدمات‌رسانی به مردم، با اتکا به هم‌افزایی و همدلی میان مسئولان و به‌ویژه با تلاش مضاعف فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، خللی در این فرایند ایجاد نشد و نیازهای کشور به شایستگی تأمین شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسهیل جریان مالی برای تولیدکنندگان، افزود: برای تقویت بنیه تولید، ضروری است نظام بانکی موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را برطرف کرده و فرایند تخصیص منابع سرمایه در گردش را تسریع کند.

یوسفی گفت: به دنبال سیاست‌های مربوط به اصلاح نظام ارزی، مقرر شده بود بسته‌ای به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری اختصاص یابد که بخش قابل‌توجهی از این تعهدات در مسیر درست عملیاتی شده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در اجرای این تکالیف قانونی، تأکید کرد: این بانک توانسته است در شرایط دشوار اقتصادی، بار سنگینی از تأمین مالی بخش کشاورزی را به دوش بکشد و اقدامات مدیران و کارکنان این نهاد مالی در ایفای تعهدات و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش شایسته قدردانی است.

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