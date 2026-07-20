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حمیدرضا فرهادیان در گفتگو با ایلنا؛

زمان‌بر بودن دریافت مجوز، یکی از دغدغه‌های کارآفرینان است

زمان‌بر بودن دریافت مجوز، یکی از دغدغه‌های کارآفرینان است
کد خبر : 1816101
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مدیرعامل شرکت حنا پیرایش ناز گفت: زمان دریافت مجوز و پروانه، بسیار زمان‌بر است و این موضوع روند تولید محصولات را با تأخیر مواجه می‌کند.

حمیدرضا فرهادیان، مدیرعامل شرکت حنا پیرایش ناز، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: برند داماسک رز در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد و تولید محصولات مراقبت از مو را شروع کردیم. در حال حاضر، ۱۳۸ طیف رنگ مو، محصولات مراقبت از مو و برند دیگری با نام «ویتالین» را داریم. ویتالین، برند محصولات مراقبت از پوست است.

فرهادیان درباره دغدغه‌های کارآفرینان گفت: زمان دریافت مجوز و پروانه بسیار زمان‌بر است تا بتوانیم محصول خود را تولید کنیم.

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