حمیدرضا فرهادیان در گفتگو با ایلنا؛
زمانبر بودن دریافت مجوز، یکی از دغدغههای کارآفرینان است
مدیرعامل شرکت حنا پیرایش ناز گفت: زمان دریافت مجوز و پروانه، بسیار زمانبر است و این موضوع روند تولید محصولات را با تأخیر مواجه میکند.
حمیدرضا فرهادیان، مدیرعامل شرکت حنا پیرایش ناز، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: برند داماسک رز در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد و تولید محصولات مراقبت از مو را شروع کردیم. در حال حاضر، ۱۳۸ طیف رنگ مو، محصولات مراقبت از مو و برند دیگری با نام «ویتالین» را داریم. ویتالین، برند محصولات مراقبت از پوست است.
فرهادیان درباره دغدغههای کارآفرینان گفت: زمان دریافت مجوز و پروانه بسیار زمانبر است تا بتوانیم محصول خود را تولید کنیم.