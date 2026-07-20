وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران:
آذربایجان میانبر اتصال اینترنت ایران به اروپا میشود
وزیر ارتباطات از آغاز اجرای مرکز زیرساختی جدید در اردبیل خبر داد و گفت: راهاندازی مرکز زیرساختی در استان اردبیل که امروز کلید خورد میتواند نقش بسیار مهمی را در کریدور ترانزیت داده کشور ایفا کند. با توجه به اینکه طرف آذربایجانی اعلام آمادگی کرده که در یک تعامل مشترک بتوانیم ترافیک کشور را از مسیر آذربایجان به سمت اروپا ببریم، اتفاق بسیار بزرگی برای استان اردبیل خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵) در حاشیه جلسه بررسی وضعیت ارتباطی استان اردبیل که با حضور استاندار و مدیران استان برگزار شد، گفت: یکی از اقداماتی که از ابتدای دولت چهاردهم در وزارت ارتباطات در دستور کار قرار دادیم، بحث نظارت و پیگیری مصوباتی بود که ما در سفرهای استانی داشتیم. برنامه ما در این خصوص این بود که بعد از سفرهای استانی روزهای دوشنبه را تحت عنوان "دوشنبههای با استانداران" برای پیگیری مصوبات سفرهای استانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: امروز جلسه ای که برگزار شد با حضور استاندار محترم استان اردبیل، برای پیگیری مصوبات سفری بود که ما سال گذشته به استان اردبیل داشتیم. گزارشاتی که در این جلسه مطرح شد، گزارشات خوبی بود با وجود اینکه ما عملاً بالاخره شرایط حاکم بر کشور شرایط ویژه ای بود، اما شاهد هستیم که با تدبیری که استاندار در استان انجام دادند در بحث توسعه زیرساختهای فیبر نوری عملاً میزان رشد استان در جایگاه دوم کشور قرار داده، به این معناست که تعاملات خیلی خوبی و حمایتهای خیلی خوبی از همکاران ما در مجموعه دستگاههای اجرایی استان اردبیل انجام شده است که امکان توسعه فیبر نوری را در استان اردبیل فراهم کرده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: همچنین اردبیل در بحث توسعه روستایی هم به لحاظ رشد اتصال فیبر نوری در جایگاه پنجم کشور قرار گرفته که این هم اتفاق خوب و ارزشمندی است.
هاشمی افزود: نکته بعدی مصوبه راهاندازی یک مرکز زیرساختی در استان اردبیل خواهد بود که انشالله از امروز این موضوع کلید خورد و با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد. این مرکز میتواند نقش بسیار مهمی را در کریدور ترانزیت داده کشور ایفا کند. با توجه به اینکه طرف آذربایجانی اعلام آمادگی کرده که در یک تعامل مشترک بتوانیم ترافیک کشور را از مسیر آذربایجان به سمت اروپا ببریم، فکر میکنم که این یک اتفاق بسیار بزرگ برای استان اردبیل خواهد بود.
وی افزود: در بحث مرتبط با حوزه پست و کد پستی هم در دو سال اخیر رشد بسیار خوبی را در استان اردبیل شاهد هستیم.