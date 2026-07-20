اعلام قیمت طلا و سکه ٢٩ تیر ماه

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٢٩ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ١۶٨ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۴ میلیون و ٢٢١ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٨٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧٩ میلیون و ۵٠٩ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵١ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

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