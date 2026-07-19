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سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به ایلنا:

قطعی برق شهرک‌های صنعتی کاهش می‌یابد/ عدم‌النفع صنایع از ناترازی انرژی ۴۷۳ همت شد

قطعی برق شهرک‌های صنعتی کاهش می‌یابد/ عدم‌النفع صنایع از ناترازی انرژی ۴۷۳ همت شد
کد خبر : 1815280
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سخنگوی وزارت صمت در مورد قطعی برق و آسیب آن به بخش صنعت، گفت: طبق تفاهم وزارت صمت با وزارت نیرو در روز گذشته، قطعی برق شهرک‌های صنعتی از ۲ روز به یک روز کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه "آیا آماری از عدم‌النفع صنایع از قطعی برق دارید؟" گفت: عدم‌النفع صنایع از قطعی برق در سال ۱۴۰۳، ۳۰۳ همت و همچنین، عدم‌النفع صنایع از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴، ۴۷۳ همت بود. 

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه وزارت نیرو در شرایط موجود محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند، گفت: قطعی برق ‌در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر دو روز است که البته وزارت نیرو می‌گوید برخی نیروگاه‌ها دچار آسیب شده اند. 

زارعی افزود: تفاهم با وزارت نیرو قرار شد ۴۰۰ مگاوات به بخش شهرک‌های صنعتی اضافه شود و نیروگاه‌های جدید که وارد مدار می‌شوند به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. همچنین قرار شد قطعی دو روزه برق شهرک‌های صنعتی به یک روز کاهش یابد.

وی افزود: قرار شد برق ۶ واحد فولادی ‌که محصولات آنها در زنجیره تولید موثر است، دچار محدودیت نشود و بازار مدیریت شود. 

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