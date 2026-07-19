سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به ایلنا:
قطعی برق شهرکهای صنعتی کاهش مییابد/ عدمالنفع صنایع از ناترازی انرژی ۴۷۳ همت شد
سخنگوی وزارت صمت در مورد قطعی برق و آسیب آن به بخش صنعت، گفت: طبق تفاهم وزارت صمت با وزارت نیرو در روز گذشته، قطعی برق شهرکهای صنعتی از ۲ روز به یک روز کاهش مییابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه "آیا آماری از عدمالنفع صنایع از قطعی برق دارید؟" گفت: عدمالنفع صنایع از قطعی برق در سال ۱۴۰۳، ۳۰۳ همت و همچنین، عدمالنفع صنایع از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴، ۴۷۳ همت بود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه وزارت نیرو در شرایط موجود محدودیتهایی را اعمال میکند، گفت: قطعی برق در شهرکهای صنعتی در حال حاضر دو روز است که البته وزارت نیرو میگوید برخی نیروگاهها دچار آسیب شده اند.
زارعی افزود: تفاهم با وزارت نیرو قرار شد ۴۰۰ مگاوات به بخش شهرکهای صنعتی اضافه شود و نیروگاههای جدید که وارد مدار میشوند به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. همچنین قرار شد قطعی دو روزه برق شهرکهای صنعتی به یک روز کاهش یابد.
وی افزود: قرار شد برق ۶ واحد فولادی که محصولات آنها در زنجیره تولید موثر است، دچار محدودیت نشود و بازار مدیریت شود.