رئیس اتاق ایران و چین در گفتوگو با ایلنا:
تقویت راههای تجاری زمینی در دوره ۶۰ روزه/ نخستین اولویت، پاک کردن فساد است
رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: ما در همان دوران که دچار محاصره بنادر جنوبی بودیم، راههای تجاری زمینی را ارزیابی کردیم و همان کار را نیز ادامه میدهیم و سعی داریم آن راهها را حفظ و تقویت کنیم؛ اما این مساله، موضوعی نیست که در کوتاهمدت اتفاق بیفتد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «با توجه به فرصت ۶۰ روزه توافق، مسئولان در کشور باید از این زمان چه استفادهای کنند؟» گفت: وضعیت کنونی، شرایط پایداری نیست زیرا تنگه هرمز برای ۶۰ روز باز و محاصره ۶۰ روز متوقف شده است و از این مدت هم، چند روز نیز سپری شده است.
تقویت راههای تجاری زمینی در دوره توافق ۶۰ روزه
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: در این شرایط موقت ما تنها میتوانیم که مشکلات جاری کشور را حل کنیم.
حریری در پاسخ به این سوال که «آیا در این فرصت ۶۰ روزه میتوانیم راههای تجاری زمینی را تقویت کنیم تا در صورت محاصره دریایی مجدد، واردات و صادرات کالا دچار اختلال نشود؟» گفت: ما در همان دوران که دچار محاصره بنادر جنوبی بودیم، راههای تجاری زمینی را ارزیابی کردیم و همان کار را نیز ادامه میدهیم و سعی میکنیم آن راهها را حفظ و تقویت کنیم؛ اما این مساله، موضوعی نیست که در کوتاهمدت اتفاق بیفتد.
تغییرات اساسی در اقتصاد کشور در فرصت ۶۰ روزه ممکن نیست
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه ظرفیت تجارت از راه زمین در دنیا ظرفیت بسیار ناچیزی است، گفت: بخش عمده تجارت دنیا از روی آبهای دریا انجام میشود؛ ولی در هر حال، باید برای رفع نیازهای اولیه به راههای تجاری زمینی نیز توجه و آنها را تقویت کرد؛ ولی اینکه ما فکر کنیم که کلا میتوان تجارت خارجی دریایی را به زمین منتقل کرد، فکر درستی نیست و انجام شدنی نیست.
حریری در پاسخ به این سوال که «آیا در این برهه حساس، میتوان راه حلی برای گشایش اقتصادی کشور پیدا کرد؟» گفت: تصور نکنید که ما در کوتاهمدت میتوانیم تغییرات اساسی یا گشایشهای فوقالعاده در حوزه اقتصادی ایجاد کنیم، بلکه ما فقط میتونیم الان از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم و این اتفاقاتی که الان در حال انجام است. بنابراین، اتفاقاتی برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع انجام میشود.
نخستین اولویت اقتصاد، پاک کردن آن از فساد است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان پیش از جنگ تحمیلی سوم نیز گفت: باید بپذیریم که ما قبل از جنگ یعنی در سالهای گذشته هم خیلی اوضاع مرتبی در اقتصادمان نداشتیم. اقتصاد نقطه ضعف ما بود که دشمن به آن حمله کرد و اینکه باید اقتصاد کشورمان را کلا از این وضعیت دربیاوریم، حرف درستی بوده و مستلزم این است که به عنوان اولین اقدام، موضوع فساد در اقتصاد و منافع شخصی ذینفعان را از بین ببریم.
حریری افزود: ما باید اقتصاد کشور را از فساد موجود پاک کنیم. اقتصاد ما تا زمانی که دچار فساد باشد، راه به جایی نمیبرد. شما هر روز اخبار فساد را در رسانهها میخوانید که به طور مثال، یک نفر ۵۰۰ میلیون دلار از صندوقی برده یا هر فساد دیگری.
تحریم بهانهای برای دامن زدن به فساد شده است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه فساد، بلای اصلی اقتصاد ماست، تاکید کرد: تا زمانی که فساد حل نشود، الباقی مشکلات حل نخواهد شد.
حریری افزود: تا زمانی که فساد را حل نکنیم، نمیتوانیم روشهای قانونمند و روان برای اقتصادمان تعریف کنیم. تحریمها وسیلهای شده که به این فساد به بهانه تحریم میشود دامن زد. ما دچار تحریم از بیرون و دچار فساد در داخل هستیم و اقتصادمان به شکل روزمره اداره میشود و به همین دلیل، نمیتوانیم کار بلندمدت داشته باشیم.