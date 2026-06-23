شیوه قیمتگذاری خودرو تغییر میکند
اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح اظهارات محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو اعلام می دارد: منظور قائممقام وزیر صمت از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست.
در این توضیح آمده است: موضوع اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است.
روابط عمومی سازمان حمایت اعلام می دارد تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده و بررسیها همچنان ادامه دارد. در این جلسات قرار است مدل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو طراحی شود.
بر اساس این گزارش، پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه به شورای رقابت ارائه خواهد شد تا این شورا آن را بررسی کرده و در صورت تأیید، برای اجرا ابلاغ کند.