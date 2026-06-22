وزیر اقتصاد:
املاک و اراضی دولت امسال توکنایزه میشوند/ رشد ٣٨ درصدی بورس پس از جنگ
وزیر اقتصاد گفت: بعد از جنگ ١٢ روزه بازار سرمایه ١۵ درصد نزول داشت، اما بعد از آن وارد رونق شد که ۴۶ درصد رشد کرد و پس از جنگ رمضان تا به امروز ٣٨ درصد رشد را تجربه کردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در مراسم آغاز نواختن زنگ معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵ با اشاره به تاکید ویژه وزارت اقتصاد به بازار سرمایه و بورس اظهار داشت: در ارایه برنامههایم با مجلس و دولت همیشه به بازار سرمایه تاکید داشتم و این بازار مورد توجه ویژه ما است.
وی ادامه داد: نظام تامین مالی بانک محور است و ٩٠ درصد تامین مالی از بانک انجام میشود در حالی که این رویه در دنیا به طریق دیگر است و باید این سهم ١٠ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی را دو برابر کنیم البته به معنای تضعیف بانک نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اجازه مداخله بی جا را در بازار نمیدهیم اما حمایت از بازار به معنای حمایت از توسعه زیرساختها در دستور کار ما قرار دارد.
وی گفت: سال گذشته سال سختی بود و دو جنگ رخ داد و اتفاقات تلخ دی ماه را پشت سر گذاشتم و شرایط نه جنگ نه صلح و خشکسالی و ناترازی انرژی شرایط مطلوبی نبود اما در بازار سرمایه با حمایت خوشبختانه آمار خوبی رقم خورد.
مدنیزاده افزود: بعد از جنگ ١٢ روزه بازار ١۵ درصد نزول داشت اما بعد از آن وارد رونق شد که ۴۶ درصد رشد کرد و پس از جنگ رمضان تا به امروز ٣٨ درصد رشد را تجربه کردیم.
وی ادامه داد: در دوره یک ساله گذشته میزان قابل توجهی پول وارد بازار شد بطوریکه ١۶٩ همت توسط حقیقیها وارد بازار شد. همچنین در یک سال گذشته ٨۵٠ همت تامین مالی از بازار بدهی انجام شد، ۶٧٠ همت سایر ابزارهای تامین مالی غیر از اوراق تامین و ١٠٠٠ همت افزایش سرمایه انجام شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت عرضههای اولیه گفت: آمار عرضههای اولیه نشان میدهد ۴٣ شرکت عرضه اولیه شدند و ٩ شرکت آماده عرضه اولیه هستند.
وی تاکید کرد: علیرغم تمام فشارهای اقتصادی وضعیت بازار سرمایه خوب بوده که این وضعیت مرهون اقدامات فعالان بازار سرمایه بوده است.
مدنیزاده همچنین گفت: سال گذشته اقدامات خوبی برای ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال انجام شده که ثمرات آن امسال دیده خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: البته باید توجه داشت سال گذشته اصلاحات ارزی در بازار سرمایه منعکس شد و در عملکرد آن اثر گذار بود.
وی ادامه داد: متاسفانه بازار اوراق دولتی هم درگیر اقتصاد دستوری بودند اما بازار اوراق به معنای واقعی بازار شد و در حال حاضر نهادهای بزرگ امکان خرید و فروش اوراق دولتی را دارند.
مدنیزاده درباره برنامههای آینده گفت: برنامههای آتی اولین آن رونمایی امروز از صندوقهای ارزی بوده است. با توجه به تورم بالا و نرخ بهره بالا و عدم اطمینان مردم به سیستم بانکی کشور میتواند پس انداز مصنون میکند مهاجرت پس انداز مردم به بازار طلا وجود داشت که ٣۵ درصد نرخ پس انداز بود، اما خالص نرخ سرمایهگذاری منفی بوده یعنی سرمایهگذاری مردم به سمت بازارهای غیر مولد رفته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدام بسیار مهمی که انجام شد این بود که منابع ارزی مردم را در این صندوقهای ارزی جمع آوری و با این اقدام پس انداز مردم هم حفظ میشود.
وی همچنین گفت: صندوقهای تضمین راهاندازی میشود و در کنار شبکه بانکی میتواند برای تولید کشور ضمانت نامه صادر کند.
مدنیزاده افزود: برنامه دیگر خصوصی سازی چه شرکتهای گروههای یک و دو و هم گروه های ٣ که وارد بازار سرمایه شوند که ظرفیت بازار سرمایه را افزایش میدهد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به یکی دیگر از برنامههای مهم بورسی کشور گفت: برنامه دیگر ارایه توکن کردن زمین و مسکن است که موسساتی در این زمینه ارائه و اراضی دولت امسال توکنایز میشود.
مدنیزاده با اشاره به ضرورت تهیه برنامه جامع بورس ١۴١۴ اظهار داشت: درخواستم از سازمان بورس تهیه سند جامع بورس ١۴١۴ است که در ١٠ سال آینده بورس کشور به چه برنامه و ابزارهایی نیاز دارد و به چه سمتی حرکت میکند .