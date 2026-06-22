شرکت ملی نفت را بورسی کنید/ رونمایی از اولین صندوق ارزی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم آغاز معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵ که با حضور معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شد، با اشاره به وضعیت بازار سرمایه پس از جنگ رمضان اظهار داشت: با وجود خسارات و مشکلات عدیده‌ای که شرکت‌های بورسی متحمل شدند، نهادهای مالی و شرکت‌های بورسی گزارش‌های عملکردی مطلوبی ارائه دادند تا روند بازگشت تولید به مدار اصلی تسریع شود.

صیدی با بیان اینکه در آستانه فصل داغ بازار هستیم، ابراز امیدواری کرد که این روند در بازار سرمایه نیز مشهود باشد.

وی افزود: هر چهار بورس کشور برنامه‌هایی برای پیشبرد فاز رونق دارند و در گام نخست، عرضه‌های اولیه شرکت‌های بزرگ و مهم در دستور کار قرار گرفته که طی هفته‌های آینده اجرایی خواهد شد.

رییس سازمان بورس در خصوص توسعه ابزارهای مالی برای رونق بازار تصریح کرد: با پیگیری وزیر اقتصاد، اولین مجوزهای «اوراق با درآمد ثابت ارزی» نهایی شده و اقدامات اولیه آن توسط بانک‌های ملت و ملی انجام شده است. این ابزار، گام مؤثری برای مدیریت بازار سرمایه و بازار ارز محسوب می‌شود. همچنین اوراق امتیاز معدن نیز از هفته آینده عملیاتی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حکمرانی شرکتی، گفت: پیگیری برگزاری مجامع تا پایان شهریورماه ادامه دارد و گزارش‌های حاصل از این مجامع به شفافیت و بهبود وضعیت بازار کمک خواهد کرد. همچنین ساماندهی سهام عدالت از دیگر اولویت‌های اصلی سازمان است.

صیدی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بنگاه‌ها نگران ناترازی انرژی هستند. درخواست ما این است که با مدیریت مصرف، اولویت تأمین انرژی (به‌ویژه گاز) به بنگاه‌های تولیدی داده شود؛ هرچند می‌دانیم که اعمال این سیاست کار سختی است و شهروندان هم در این زمینه نقش مهمی دارند و با توجه به درک آنها از اهمیت بنگاه‌ها می‌توانند شرایط را تحمل کنند.

وی همچنین با تأکید بر شفافیت در بازسازی بنگاه‌ها گفت: برنامه عملیاتی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده تدوین شده است، اما سوال اصلی بازار این است که این شرکت‌ها چه زمانی به سطح تولید پیش از جنگ رمضان بازمی‌گردند و بازار خواهان برنامه‌های شفاف‌تری در این زمینه است.

رییس سازمان بورس با اشاره به دو درخواست کلیدی بازار سرمایه اظهار داشت: درخواست دیگر ما، تشویق شرکت‌های بزرگ به عرضه در بازار سرمایه است؛ به نحوی که شرکت ملی نفت ایران بتواند مشابه الگوی «آرامکو» سهام خود را در بازار عرضه کند. درخواست دیگر هم، آمادگی سازمان بورس برای اجرای دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت است که امیدواریم تا پایان تابستان جاری به مرحله اجرا برسد.

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