نقش کلیدی ابزارهای نوین تأمین مالی بانک کشاورزی در پایداری زنجیره غذایی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، اسداله چراغی با بیان این مطلب اظهار کرد: اتخاذ رویکردهای حمایتی و طرح‌های اجرا شده در حوزه گندم، علاوه بر تسهیل در تأمین نقدینگی، انگیزه کشاورزان را برای تولید محصولات استراتژیک افزایش داده که این امر گامی مهم در مسیر خودکفایی و پایداری تولید است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت نقش بانک کشاورزی در اجرای پروژه‌های ملی، بر لزوم حمایت دولت و مجلس از تقویت منابع بانک کشاورزی تأکید و تصریح کرد: با وجود تصویب افزایش سرمایه بانک کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان، هنوز بخش قابل‌توجهی از این رقم محقق نشده است.

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی که تولید و امنیت غذایی از اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند، ضروری است دولت و مجلس با هماهنگی و هم‌افزایی، نسبت به رفع موانع موجود و افزایش اعتبارات بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل تخصصی این بخش، اقدام کنند تا توان تسهیلات‌دهی بانک در راستای رفع دغدغه‌های کشاورزان و رونق تولید ملی بیش از پیش تقویت شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانک کشاورزی به عنوان نهادی مردمی و ریشه‌دار، در تمامی شئون زندگی مردم حضور دارد و به عنوان بازوی اصلی توسعه کشاورزی کشور شناخته می‌شود و کارکنان خدوم این بانک، سربازان خط مقدم ارائه خدمات به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشور هستند.

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