خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابتکار انرژی ایران در شانگهای کلید خورد

ابتکار انرژی ایران در شانگهای کلید خورد
کد خبر : 1801755
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر نیرو از ارائه ابتکار جدید ایران برای ایجاد «کنسرسیوم انرژی سازمان همکاری شانگهای» خبر داد و اعلام کرد: پیش‌نویس تفاهم‌نامه و اساسنامه این کنسرسیوم توسط ایران تدوین و به دبیرخانه سازمان ارائه شده و انتظار می‌رود پس از بررسی، به عنوان یکی از اسناد اجلاس سران کشورهای عضو مطرح شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو، ابراز امیدواری کرد پس از بررسی و تصویب، این سند به عنوان یکی از اسناد رسمی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد پذیرش قرار گیرد.

معاون وزیر نیرو همچنین به ابتکار ایران برای همگرایی و اتصال شبکه برق کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح در سال ۲۰۲۴ مطرح شد و مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

به گفته رجبی‌مشهدی، وزارت نیرو در ادامه این ابتکار، یادداشت مفهومی آن را در چهار محور تدوین و به دبیرخانه سازمان ارسال کرده است که شامل توسعه اتصالات الکتریکی بین‌منطقه‌ای، ایجاد چارچوب بازار برق منطقه‌ای، همکاری‌های فناورانه در حوزه شبکه‌های هوشمند و برگزاری همایش سالانه برق سازمان همکاری شانگهای است.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ایران برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور گفت: طی یک سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی در ایران بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در پایان گفت: در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران گسترش فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را نیز دنبال می‌کند؛ رویکردی که علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلاینده‌ها، در حوزه‌هایی مانند تولید رادیوداروها، افزایش بهره‌وری کشاورزی، پایش منابع آبی و ارتقای رفاه و امنیت منطقه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی