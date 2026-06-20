ابتکار انرژی ایران در شانگهای کلید خورد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو، ابراز امیدواری کرد پس از بررسی و تصویب، این سند به عنوان یکی از اسناد رسمی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد پذیرش قرار گیرد.

معاون وزیر نیرو همچنین به ابتکار ایران برای همگرایی و اتصال شبکه برق کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح در سال ۲۰۲۴ مطرح شد و مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

به گفته رجبی‌مشهدی، وزارت نیرو در ادامه این ابتکار، یادداشت مفهومی آن را در چهار محور تدوین و به دبیرخانه سازمان ارسال کرده است که شامل توسعه اتصالات الکتریکی بین‌منطقه‌ای، ایجاد چارچوب بازار برق منطقه‌ای، همکاری‌های فناورانه در حوزه شبکه‌های هوشمند و برگزاری همایش سالانه برق سازمان همکاری شانگهای است.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ایران برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور گفت: طی یک سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی در ایران بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در پایان گفت: در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران گسترش فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را نیز دنبال می‌کند؛ رویکردی که علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلاینده‌ها، در حوزه‌هایی مانند تولید رادیوداروها، افزایش بهره‌وری کشاورزی، پایش منابع آبی و ارتقای رفاه و امنیت منطقه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

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