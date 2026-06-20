تحول در زیرساختهای پولی و بانکی؛ محور اصلی مذاکرات تهران و مسکو
رییسکل بانک مرکزی در پایان سفر کاری خود به روسیه ضمن تشریح دستاوردهای این سفر، بر عزم جدی ایران و روسیه برای عبور از موانع سنتی مبادلات مالی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، همتی با اشاره به فشرده بودن جلسات و مذاکرات انجام شده، تصریح کرد: «سفر اخیر نه یک دیدار دیپلماتیک صرف، بلکه یک مأموریت عملیاتی برای باز کردن گرهها در تجارت خارجی بود. تمرکز ما در دیدار با مقامات پولی روسیه و فعالان اقتصادی، بر ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از محدودیتهای مرسوم و بهرهگیری از ظرفیتهای پولی برای تسهیل فوری تجارت بوده است».
وی در پاسخ به سؤالی درباره «یکپارچهسازی بازار ارز» و نقش آن در بهبود وضعیت بازرگانان، اظهار داشت: «رویکرد بانک مرکزی در این سفر بر کاهش هزینههای مبادلاتی برای فعالان اقتصادی متمرکز بود. ما به دنبال یکپارچهسازی و ایجاد ثبات هستیم تا فعال اقتصادی در روسیه با اطمینان خاطر از نرخها و امکان انتقال منابع، به صادرات و واردات بپردازد».
رییسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو، «میر بیزینس بانک» را بازوی اجرایی مهم در این مسیر دانست و افزود: «تأکید من بر افزایش سرمایه و ارتقای توان عملیاتی این بانک، با هدف پشتیبانی قویتر از کریدور شمال و رفع موانع گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای تجار ایرانی است. در کنار آن، فعالسازی کمیته دائمی بانکی میان دو کشور، گامی استراتژیک برای پیگیری مستمر توافقات و جلوگیری از رسوب تفاهمات در لایههای اداری است».
همتی در پایان با اشاره به اولویتهای کلان بانک مرکزی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: «تمام تلاشهای ما در عرصه بینالملل، همسو با سیاستهای داخلی برای کنترل تورم و حفظ و تقویت ذخایر ارزی است. ما اطمینان داریم که با عملیاتی شدن توافقات اخیر شاهد کاهش اثرات تحریمها و تسهیل جریان کالا و سرمایه میان تهران و مسکو خواهیم بود».