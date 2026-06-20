در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ایرانایر طلبی از ATR بابت تامین قطعات ندارد
مدیرعامل ایرانایر با بیان اینکه «طلبی از ATR نداریم»، تأکید کرد: در زمان اجرای قراردادهای برجامی هیچ پرداختی بابت تأمین قطعات هواپیما به این شرکت انجام نشده بود.
طاهر عبدالحی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این پرسش درباره وضعیت قراردادهای برجامی خرید هواپیما از ایرباس و ATR با امضای توافق با آمریکا و اینکه امکان احیای آن قراردادها وجود دارد؟ و آیا تعهدات ATR برای تامین قطعات هواپیماهای برجامی قابل پیگیری است، اظهار داشت: تمامی این موضوعات در حال بررسی است. با این حال، درباره تعهدات ATR در تأمین قطعات هواپیماهای خریداریشده باید توجه داشت که در آن دوره هیچگونه وجهی بابت تأمین قطعات به ATR پرداخت نشده بود. قرار بر این بود که ایرانایر مبلغ مربوطه را پرداخت کرده و قطعات را تحویل بگیرد، اما این اقدام انجام نشد.
وی ادامه داد: البته تعهدات ATR در حوزه سیمولاتور به اجرا رسید و در همان دوره، خلبانان ایرانایر از جمله بنده؛ برای گذراندن این دورهها به تولوز فرانسه اعزام شدیم. در آنجا دورههای آموزشی مهندسی و خلبانی هواپیماهای ATR، ایرباس ۳۲۰ و ایرباس ۳۳۰ برگزار شد. طبق قرارداد خرید، این دورههای آموزشی در تولوز بهصورت رایگان برگزار شد که این بسته آموزشی بهعنوان پیوست قرارداد ATR برای ایرانایر در نظر گرفته شده بود.
مدیرعامل ایرانایر تأکید کرد: اینگونه نبوده است که ایرانایر هزینهای به ATR بابت خرید قطعات پرداخت کرده باشد اما قطعات تحویل داده نشود. پس از برجام نیز این شرکت اعلام کرد که دیگر امکان همکاری ندارد؛ بنابراین طلبی از ATR نداریم که بخواهیم آن را پیگیری کنیم.
عبدالحی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا استراتژی ایرانایر برای توسعه ناوگان، در شرایط توافق و رفع محدودیتهای خرید هواپیما، خرید هواپیماهای نو است یا هواپیماهای کمکارکرده، گفت: اگر بودجه ایرانایر محدود باشد، خرید هواپیماهای کمکارکرده و سالم بهصرفهتر خواهد بود. در این صورت میتوان با یک بودجه مشخص تعداد هواپیماهای ناوگان را افزایش داد. برای مثال، با بودجه ۵۰ میلیون یورو دو گزینه پیش رو داریم؛ یا یک هواپیمای نو خریداری کنیم، یا دو تا سه هواپیمای کمکارکرده. طبیعتاً تمامی این موضوعات باید در چارچوب بررسیهای کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
گفتوگو: مهدیانی