به گزارش ایلنا، با صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های مرتبط، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از پنجم اردیبهشت‌ماه پروازهای بین‌المللی خود را در پنج مسیر از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از سر می‌گیرد. این پروازها با هدف پاسخگویی به تقاضای مسافران به مقاصد استانبول، باکو، دوحه، نجف و بغداد انجام خواهد شد.

مسیر تهران – استانبول – تهران

این پرواز از روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه آغاز و تا ۱۱ اردیبهشت روزانه یک پرواز انجام خواهد شد. پرواز شماره ۷۱۹ در ساعت ۰۶:۴۵ صبح از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد استانبول انجام می‌شود.

مسیر تهران – باکو – تهران

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پرواز در بازه زمانی ۷ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و یکشنبه هر دو هفته برقرار خواهد شد.پرواز شماره ۷۴۹ در ساعت ۱۰:۲۰ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه باکو انجام خواهد شد.

مسیر تهران – دوحه – تهران

در راستای پاسخگویی به تقاضای مسافران، یک پرواز فوق‌العاده در روز دوشنبه ۷ اردیبهشت با شماره ۵۳۹۳ در ساعت ۰۹:۲۰ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد دوحه انجام می‌شود.

مسیر تهران – نجف – تهران

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به تقاضای زائران عتبات عالیات، از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ پروازهای این مسیر برقرار شده است. طبق برنامه، پرواز تهران–نجف در روزهای یکشنبه ۶ اردیبهشت و سه‌شنبه ۸ اردیبهشت و جمعه ۱۱ اردیبهشت در ساعت ۰۹:۴۵ از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می‌شود و این مسیر تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ طبق برنامه هفتگی ادامه خواهد داشت.

مسیر تهران – بغداد – تهران

پرواز فوق‌العاده نیز روز دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه با شماره ۶۷۹ در ساعت ۰۸:۴۵ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد بغداد انجام می‌شود.

گفتنی است این برنامه‌ریزی بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده و با دریافت مجوزهای جدید، مسیرهای پروازی دیگری نیز به‌تدریج برقرار خواهد شد.

مسافران برای تهیه بلیت این پروازها می‌توانند به وب‌سایت رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به نشانی **iranair.com**، دفاتر فروش «هما» یا دفاتر خدمحات مسافرتی مراجعه کنند.

انتهای پیام/