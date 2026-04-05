تداوم تولید دارو و تأمین نیاز بازار اولویت وزارت صمت است
مشاور وزیر صمت در بازدید از دو واحد آسیبدیده دارویی در تهران، بر ضرورت حفظ تداوم تولید دارو و تامین نیازهای بازار به عنوان اولویتهای اصلی این وزارتخانه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا بر اساس اعلام وزارت صمت، در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، سیدعباس حسینی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل دفتر وزارتی، به همراه آقای سیجانی، مدیرکل صمت استان تهران و صفدری، معاون امور صنایع اداره کل صمت تهران امروز از دو واحد تولیدی آسیب دیده دارویی بازدید کردند.
در این بازدید، مسئولان وزارت صمت ضمن بررسی وضعیت تولیدات شرکتها، میزان خسارات وارده به تجهیزات و زیرساختهای صنعتی را ارزیابی کردند و راهکارهای تسریع در بازسازی و ادامه تولید داروهای حیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی در این بازدید تأکید کرد؛ حفظ تداوم تولید دارو و تأمین نیازهای بازار از اولویتهای اصلی وزارت صمت است و تلاشها برای بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی آسیب دیده به سطح قبل، با سرعت دنبال خواهد شد.
گفتنی است؛ این بازدید بخشی از برنامه نظارتی و حمایتی وزارت صمت برای واحدهای صنعتی آسیبدیده در حوزه دارویی است تا ضمن جبران خسارات، زنجیره تأمین دارو در کشور دچار اختلال نشود.