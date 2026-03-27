رشد ۳۴ درصدی تولید فولاد هرمزگان همراه با عبور از ظرفیت اسمی در سال

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت هرمزگان، علیرضا رحیم بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن قرار دادیم. بر این اساس تمام سازمان نیز این هدف را سرلوحه کار خود قرار داده و در این راستا موفق به ثبت رکوردهای خوبی در سال گذشته شدیم.

وی افزود: فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ توانست با کمک نیروهای متخصص و کارگران زحمتکش خود یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۹۶ تن تختال تولید کند که ضمن تحقق ظرفیت اسمی تولید، رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل به ثبت برساند.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: همچنین فولاد هرمزگان در حوزه احیا مستقیم سال گذشته موفق به تولید یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۵۶۹ تن آهن اسفنجی شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۶ درصدی است.

رحیم در پایان خاطرنشان کرد: این میزان تولید در فولاد هرمزگان در شرایطی رقم خورد که کشور ما امسال هم با کمبود انرژی مواجه بود و هم دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را که دشمن صهیونیستی و آمریکایی آغازگر آن بودند، به خود دیده است. با این حال تولید در فولاد هرمزگان متوقف نشد و به یاری خدا ظرفیت اسمی تا پایان سال محقق شد.

انتهای پیام/