تقاضای کالاهای اساسی کم و عرضه زیاد شد/ مردم تخلفات را گزارش کنند

حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا بنکداران و اصناف مواد غذایی در طول ایام عید تعطیل هستند؟» گفت: اکثر بنکداری‌ها و اصناف مواد غذایی از همان روز اول عید فعال بودند. بخش دیگر نیز ازروز چهارشنبه ۵ فروردین ماه، فعالیت خود را شروع کردند.

تسریع در تامین و توزیع کالا‌های اساسی در بازار

به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تمامی کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی به وفور موجود است.

فرهادی افزود: پیش از جنگ، با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده و تهمیداتی که برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی از روش‌های مختلف در نظر گرفته شد، بنکداران و بازرگانان و تجار، کالای زیادی را وارد کردند. به همین دلیل، موجودی کالاها به اندازه کافی است و این موضوع در بازدیدهای میدانی مشخص است.

کاهش خرید کالاهای اساسی پس از جنگ

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «در حال حاضر و در شرایط جنگ، تقاضای کالا‌های اساسی افزایش یافته یا کاهش؟» گفت: در ایام جنگ، تقاضای کالاهای اساسی نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده است. بنکداران کالا دارند؛ ولی با وجود اینکه در شرایط جنگی قرار داریم تقاضایی که در شرایط عادی بود، در شرایط کنونی وجود ندارد.

به گفته فرهادی، بخشی از مردم، قبل از جنگ، کالای مورد نیاز خود را خریداری کردند چه از طریق کالابرگ و چه از طریق خریدهای روزمره.

ثبات قیمت کالاهای اساسی

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد تغییرات قیمتی کالاهای اساسی و خوراکی در طول ایام عید، گفت: در حال حاضر که تقاضای کالا کم و عرضه زیاد است، قیمت‌ها تغییری نداشته و ثابت است.

فرهادی ادامه داد: در شرایط کنونی تمامی کالاهای اساسی اعم از روغن، شکر، برنج و... به وفور موجود است و در حال حاضر ما گزارشی مبنی بر فروش اجباری کالا ازسوی شرکت‌های پخش مواد غذایی نداریم.

دریافت گزارش‌های مردمی با شماره تلفن‌های ۱۲۴ و ۱۳۵

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر اینکه در طول جنگ و ایام عید، مردم همراه و همدل با اصناف بودند و خرید هیجانی انجام ندادند. در مقابل، اصناف و بنکداران و خرده‌فروشان و خواربارفروشان نیز همه پای کار بودند.

فرهادی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند هرگونه گران‌فروشی، احتکار یا کم‌فروشی را با سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا با شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند و مطمئن باشند که بازرسان این موضوعات را به سرعت و دقت پیگیری خواهند کرد.

