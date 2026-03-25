زرندی: فولاد سنگان نقش مهمی در رشد و افزایش تولید گروه مبارکه دارد

به گزارش ایلنا, زرندی ضمن تبریک ایام از زحمات کلیه ارکان و کارکنان فولاد سنگان به ویژه کارگران پرتلاش شرکت قدردانی نمود و از نقش مهم و موثر فولاد سنگان در تولیدات گروه فولاد مبارکه گفت و اشاره نمود؛ تلاش های همکاران ما در فولاد سنگان، شرایط را برای رشد و ارتقای توان تولید سایر شرکتهای گروه مهیا خواهد نمود.

زرندی با اشاره به نقش فولاد مبارکه در توسعه و صنعت کشور گفت: ما در مبارکه به عنوان بزرگترین و شرکت پیشرو در صنعت فولاد خود را موطف و ملزم به خدمت می دانیم و امروز با تکیه بر تلاش و توان مهندسین جوان و کارگران ساعی در خطوط تولید به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد خاورمیانه شناخته می شویم.

مدیرعامل فولاد مبارکه نقش کارگران و کارکنان فولاد سنگان در زنجیره تولید فولاد کشور مهم برشمرد و افزود: همه ما با مسئولیت پذیری و تلاش مضاعف نقش خود را در توسعه و ارتقا و پیشرفت کشور ایفا می کنیم.

زرندی با تبریک اعیاد فطر و نوروز، اظهار داشت؛ سال ۱۴٠۵ می تواند به دوره پرافتخار و مهمی در صنعت کشور تبدیل شود و برنامه ریزی و هدفگذاری های لازم انجام شده و همه ارکان گروه فولاد مبارکه مصمم هستند که آنها را محقق سازند. وی افزود؛ در تحقق اهداف و استراتژی ها، همکاران فعال در خطوط تولید نقش اساسی و مهمی دارند، و همه ما در کنار هم برای آنچه مسیر توسعه و افتخار کشور است تلاش و حرکت خواهیم کرد

