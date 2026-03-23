آغاز خرید تضمینی گندم با پرداخت علی الحساب
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد: تحویل گندم به سیلوهای دولتی بی هیچ تاخیر و وقفهای انجام خواهد شد و تا زمان تعیین قیمت جدید خرید تضمینی، بهای آن به صورت علی الحساب پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا، عطااللّه هاشمی با اشاره به فرا رسیدن فصل برداشت گندم در مزارع جنوب و جنوب شرق ایران، تصریح کرد: طرح خرید تضمینی گندم در فصل جدید بدون تاخیر و وقفه همانند سالهای گذشته اجرا میشود و کشاورزان گندمکار محصول خود را به سیلوها و مراکز تعیین شده دولتی تحویل میدهند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره روش پرداخت بهای گندمهای تحویل داده شده اظهار داشت: از آنجایی که هنوز رقم جدید خرید تضمینی گندم اعلام نشده، به صورت علی الحساب همان رقم قبلی یعنی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم پرداخت میشود و در ادامه، با احتساب بهای دقیق، با کشاورزان تسویه میشود.
هاشمی تصریح کرد: جایزه و رقم در نظر گرفته شده برای گندم به گونهای خواهد بود که رضایت گندمکاران عزیز کشور را تامین کند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم نسبت به پارسال، گفت: ر فصل زراعی جدید سطح زیرکشت گندم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است و به امید خدا و بسته به شرایط جوی و میزان بارش ها، برآورد میشود که در فصل جدید تولید گندم به ۱۳ میلیون تن برسد که حدود ۱۰ میلیون تن آن را دولت به صورت تضمینی خریداری میکند و به این ترتیب، در سال جدید هم کل نیاز کشور به گندم نان با دستان پربرکت کشاورزان ایرانی تولید میشود و نیازی به واردات از خارج نخواهد بود.
نماینده گندمکاران در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی ایران، برداشت گندم در مزارع سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان و سپس خوزستان آغاز میشود.