مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کرد:

تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور طبق روال عادی در جریان است/ نشست اضطراری آیمو درباره وضعیت تنگه هرمز

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تلاش بی‌وقفه برای حفظ جریان پایدار انتقال کالا، گفت: فعالیت بنادر جنوبی و شمالی ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی دریانوردی، ادامه دارد و تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طبق روال عادی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد شکیبی‌ نسب با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام عملیات تخلیه، بارگیری و خدمات لجستیکی در بنادر ایران منطبق با ضوابط ایمنی، تجاری و بازرگانی بین‌المللی در حال انجام است، اظهار کرد: فعالیت‌ها به صورت بی وقفه و شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف دریایی و بندری در حال انجام است و اقدامات لازم برای افزایش سرعت انتقال کالا از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، مدنظر قرار دارد.

وی افزود: به تازگی با دستور وزیر محترم راه و شهرسازی به منظور همدلی هر چه بیشتر، تسریع فعالیت‌ها، نظارت بر امور و برطرف شدن موانع احتمالی طی این ایام مهم کشور، مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر عملیاتی کشور بازدید کردند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین شهادت ۱۰۴ تن از نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله زیردریایی آمریکایی به ناو دنا از را تاسف‎بار و مظلومانه دانست و تصریح کرد: این اتفاق از جمله تلخ‌ترین حوادث دومین جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بود  و دریانوردان غیور ایرانی در بازگشت از «رزمایش دریایی بین‌المللی ناوگان میلان ۲۰۲۶» به مقام رفیع شهادت، نائل آمدند.

شکیبی نسب همچنین درباره نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) مبنی بر اطلاع‌رسانی درباره دو حادثه مرتبط با ایمنی دریانوردی در آب‌های سرزمینی ایران در بستر تحولات اخیر منطقه‌ای، اشاره کرد و گفت: در این نامه جمهوری اسلامی ایران نسبت به آثار اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل بر ایمنی و امنیت دریانوردی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، نگرانی خود را ابراز کرد.

وی همچنین به نشست اضطراری سازمان بین المللی دریانوردی که قرار است درباره وضعیت تنگه هرمز برگزار شود اشاره کرد و گفت: تنها راه پایدار برای بازگرداندن جریان عادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، کاهش تنش‌های منطقه‌ای است.

 

