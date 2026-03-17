افزایش یک‌ماهه اعتبار سرویس اینترنت مشترکان پس پرداخت مخابرات

افزایش یک‌ماهه اعتبار سرویس اینترنت مشترکان پس پرداخت مخابرات
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد به‌منظور حفظ تداوم دسترسی کاربران به اینترنت در شرایط کنونی کشور، تاریخ اعتبار سرویس مشترکان اینترنت پس‌پرداختی که زمان پایان قرارداد آن‌ها در بازه زمانی ۲۶ اسفند تا ۲۰ فروردین قرار دارد، به‌صورت خودکار یک ماه افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، بر این اساس، سرویس مشترکان مشمول بدون نیاز به انجام هیچ اقدامی تا پایان دوره جدید اعتبار فعال خواهد بود و کاربران می‌توانند همچنان از اینترنت خود استفاده کنند. این اقدام با هدف جلوگیری از اختلال در دسترسی کاربران و کاهش نیاز به انجام فرآیندهای تمدید در شرایط فعلی انجام شده است.

مشترکانی که تمایل دارند وضعیت سرویس خود را مدیریت کنند، می‌توانند از طریق پنل کاربری خود به نشانی internet.tci.ir اطلاعات سرویس خود را مشاهده و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر را اعمال کنند.

طبق اعلام  شرکت مخابرات ایران در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شرایط ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی لازم از طریق کانال‌های رسمی این شرکت انجام خواهد شد.

 

