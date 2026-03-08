مدیرعامل ایران ایر در گفتوگو با ایلنا:
آمریکا عامدانه هواپیماهای مسافری را مورد هدف قرار میدهد/۴ هواپیما مورد اصابت قرار گرفتند
مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه تا کنون ۴ هواپیمای مسافری ایرلاینهای کشور مورد هدف حملات وحشیانه آمریکا قرار گرفته است، گفت: بنده خلبان هواپیمای ایرباس مورد اصابت موشک آمریکا در فرودگاه بوشهر بودم و آمریکا تاکنون عامدانه ۴ هواپیما را مورد حمله قرار داده است.
طاهر عبدالحی، مدیر عامل ایرانایر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل کاملا عامدانه هواپیمای مسافربری ایرباس ایران ایر را مورد هدف قرار دادند، اظهار داشت: این هواپیما زمینگیر نبود و به تازگی مسافران را به بوشهر منتقل کرده بود و عامدانه آن را مورد هدف قرار دادند.
وی تاکید کرد: بنده خلبان هواپیمای ایرباس ٣١٩ بوشهر بودم و روز شنبه از فرودگاه بوشهر تیک آف کردم، اما اعلام شد که به تهران حمله شده و به فرودگاه بوشهر برگشتیم و دو روز بعد از آن هواپیما را مورد اصابت موشک قرار دادند.
مدیرعامل ایران ایر گفت: قطعا این اقدام آمریکا-اسرائیل عامدانه و کاملا برخلاف قوانین و مقررات حقوق بشر است.
کاپیتان عبدالحی ادامه داد: به غیر از هواپیمای ایرباس ٣١٩ ایران ایر، دو فروند هواپیمای فوکر ۵٠ متعلق به شرکت هواپیمایی کارون در فرودگاه اهواز و یک فروند هواپیمای پارس ایر در فرودگاه مهرآباد مورد اصابت قرار گرفت که این هواپیماها یا منهدم شدهاند یا به شدت آسیب دیدهاند.