بازار سهام تا اطلاع ثانوی تعطیل است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به منظور صیانت از دارایی‌های مردم و شرکت‌ها، بازار سهام به سرعت تعطیل و تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. اما صندوق‌های درآمد ثابت، بازار اوراق، بورس کالا و انرژی از روز دوم جنگ به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگویی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی توسط دشمن صهیونیستی _ آمریکایی علیه ایران، اظهار داشت: از همان ابتدای این جنگ ناجوانمردانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی اتاق عملیاتی تشکیل داد و با اخذ گزارش‌های روزانه، پیگیر مستمر خدمات‌رسانی در تمام حوزه‌های زیرمجموعه خود بوده است. مصوبات و تفویض اختیارهای قابل توجهی برای تسهیل امور شهروندان تصویب و ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد، از مصوبات مهم در حوزه گمرکی برای تسهیل ترخیص کالا خبر داد و تصریح کرد: ترخیص همه کالاها (از جمله کالاهای اساسی و غیرممنوعه) با تعهد و بدون نیاز به تخصیص ارز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. تشریفات گمرکی به حداقل رسیده، انتقال کالا به انبارهای اختصاصی با ضمانت‌نامه‌های حداقلی و چک صیادی مجاز شده، ثبت سفارش‌های منقضی در ایام جنگ به صورت خودکار و رایگان تا دو ماه تمدید می‌شود و ترانزیت کالا به مناطق آزاد و گمرک‌های داخلی بدون نیاز به ثبت سفارش یا اخذ تعهدات ارزی امکان‌پذیر است (تنها ثبت آماری در سازمان مناطق آزاد انجام می‌شود).

وی در حوزه بانکی گفت: شبکه بانکی کشور با حفظ 50 درصد ظرفیت در تهران و 30 درصد در سایر شهرستان‌ها به فعالیت ادامه می‌دهد تا نیازهای بانکی مردم تأمین شود.

مدنی‌زاده اضافه کرد: برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده و افراد آسیب‌دیده فیزیکی، تسهیلات ویژه در نظر گرفته‌شده و گشایش‌هایی در پرداخت اقساط، تسهیلات جدید و معافیت‌های مالیاتی اعمال شده است. همچنین برای چک‌های برگشتی، نظام بانکی تسهیل‌گری‌های خاصی انجام داده که جزئیات آن توسط معاون امور بانکی و بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در بخش بیمه تأکید کرد: دستورات لازم برای پیگیری امور بیمه‌ای و جلب رضایت مردم در شرایط سخت جنگی صادر شده تا خدمات کامل ارائه گردد.

وی درباره بازار سرمایه گفت: به منظور صیانت از دارایی‌های مردم و شرکت‌ها، بازار سهام به سرعت تعطیل و تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود (بر اساس مصوبه شورای عالی بورس)، اما صندوق‌های درآمد ثابت، بازار اوراق، بورس کالا و انرژی از روز دوم جنگ به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وی ادامه داد: خدمات سازمان امور مالیاتی پس از ایام تعطیل آغاز می‌شود و بخشودگی‌ها، تمدید مواعد مالیاتی و تسهیلات مربوط به چک‌های پرداختی مالیاتی در نظر گرفته شده که رئیس سازمان امور مالیاتی جزئیات را اعلام خواهد کرد.

مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: حقوق همه کارمندان دولتی و بازنشستگان به موقع و حتی زودتر از موعد پرداخت خواهد شد. ان‌شاءالله این ایام سخت به زودی با پیروزی جمهوری اسلامی ایران و موفقیت نیروهای مسلح سپری شود.

وی بار دیگر آرزوی توفیق برای نیروهای مسلح قهرمان و مردم شریف ایران را از خداوند متعال مسالت کردد

