بانک مرکزی اعلام کرد
سامانه های پایا و ساتنا درخدمت مشتریان شبکه بانکی/تمهیدات ویژه برای تامین اسکناس مورد نیاز
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط حادث شده بعد از حملات تروریستی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی خدمات شبکه بانکی به مشتریان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی؛ ارائه خدمات سامانه های پرداخت پایا و ساتنا بدون وقفه در خدمت مشتریان شبکه بانکی است و خدمات پرداخت الکترونیک بدون هیچ خللی در خدمت مردم می باشد.
برهمین اساس از مشتریان گرامی بانک ها انتظار می رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده نمایند.
بانک مرکزی تاکید کرد تمهیدات ویژه ای برای تامین نقدینه خواهی در پشت باجه شعب بانکها پیش بینی شده است و به منظور رفاه حال مردم بانکها موظف شده اند تا روند پول گذاری در دستگاه های خودپرداز را به صورت مستمر انجام دهند.