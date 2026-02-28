حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «بسیاری از اصناف به دلیل تهاجم آمریکا و اسرائیل تعطیل شدند، مردم نیاز خود را از کجا تامین کنند؟» گفت: ممکن است برخی صنوف که فعالیت آنها ضرورتی ندارد، در این شرایط تعطیل شوند؛ اما نانوایی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در هر شرایطی و حتی با وجود تهاجم آمریکا و اسرائیل فعال‌اند و ذخایر کالاهای اساسی به وفور موجود است.

مردم خرید خود را همانند روال عادی انجام دهند

رئیس اتاق اصناف تهران در مورد ذخایر کالاهای اساسی در شرایط جنگ، گفت: ذخایر کالاهای اساسی ازجمله آرد، گوشت، مرع، تخم مرغ و... به اندازه نیاز کشور در داخل تامین و ذخیره شده است. بنابراین، هیچ جای نگرانی وجود ندارد و مردم هم همراهی کنند.

رستگار از مردم خواست که خرید خود را همانند روال عادی انجام دهند و ادامه داد: هیچ کمبودی در تامین و توزیع کالا وجود ندارد. انشالله طی یکی، دو روز آینده همه چیز به روال عادی برمی‌گردد.

توزیع بیشتر نان‌های با ماندگاری بالا

رئیس اتاق اصناف تهران در مورد ساعات کار نانوایی‌ها گفت: ساعت کاری نانوایان همانند سایر روزهای ماه مبارک رمضان است و طبق روال عادی فعالیت می کنند.

رستگار در پاسخ به این سوال که «آیا تدابیری برای پخت بیشتر نان‌های با ماندگاری بالا اندیشیده شده است؟» گفت: با اتحادیه مربوطه هماهنگ کردیم و آنها هم مشغول به طبخ نان با ماندگاری بیشتر هستند. نوع پخت این نان‌ها با نان تازه متفاوت است. برنامه‌ریزی برای این شرایط را داشتیم و داریم. پیش‌بینی ما با توجه به شرایط مختلف کشور این است که ما برای همه شرایط‌ها آمادگی داریم.

فعالیت عادی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهر

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه امیدواریم از شرایط پیش‌آمده خارج شویم، گفت: تنظیم بازار مستلزم هماهنگی و همکاری همه مردم و دستگاه‌های مختلف است؛ اما با این وجود، کالا اعم از آرد، نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ و... به اندازه نیاز و لازم در بازار موجود است. ممکن است به دلیل مسائل حمل و نقل، اندکی شرایط متفاوت شود زیرا احتمال جابه جایی مردم هست؛ ولی ما آماده هستیم که در هر شرایطی خدمات‌مان را به مردم داشته باشیم.

رستگار در مورد تعطیلی برخی اصناف، گفت: ممکن است برخی صنوف که فعالیت آنها ضرورتی ندارد در شرایط تهاجم، تعطیل کنند که آن هم لطمه‌ای به تامین و توزیع کالا نمی‌زند زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها مشغول به خدمات‌دهی هستند.

انتهای پیام/