بانک صادرات ایران، حامی پایدار صنعت پتروشیمی در «پتروکم سوم»

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سومین دوره نمایشگاه «پتروکم» با عنوان «حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش» و با هدف تقویت ساخت داخل و پشتیبانی از شرکت‌های فناور، از ۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود.

بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از حامیان اصلی و بزرگ شرکت‌های پتروشیمی کشور، با حضور در این رویداد، برنامه‌ها و راهکارهای خود برای پشتیبانی از صنعت پتروشیمی را ارائه خواهد کرد.