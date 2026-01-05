بانک صادرات ایران، حامی پایدار صنعت پتروشیمی در «پتروکم سوم»
بانک صادرات ایران با حضور هدفمند و نقشآفرینی فعال در سومین دوره نمایشگاه «پتروکم»، در چارچوب راهبرد حمایت از تولید دانشبنیان و توسعه ساخت داخل، ظرفیتها و برنامههای خود را برای پشتیبانی مالی و خدماتی از صنعت پتروشیمی، شرکتهای فناور و تولیدکنندگان داخلی در جزیره کیش ارائه میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، سومین دوره نمایشگاه «پتروکم» با عنوان «حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش» و با هدف تقویت ساخت داخل و پشتیبانی از شرکتهای فناور، از ۱۶ تا ۱۸ دیماه در مرکز همایشها و نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار میشود.
بانک صادرات ایران بهعنوان یکی از حامیان اصلی و بزرگ شرکتهای پتروشیمی کشور، با حضور در این رویداد، برنامهها و راهکارهای خود برای پشتیبانی از صنعت پتروشیمی را ارائه خواهد کرد.