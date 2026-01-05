خبرگزاری کار ایران
بانک صادرات ایران، حامی پایدار صنعت پتروشیمی در «پتروکم سوم»

​بانک صادرات ایران با حضور هدفمند و نقش‌آفرینی فعال در سومین دوره نمایشگاه «پتروکم»، در چارچوب راهبرد حمایت از تولید دانش‌بنیان و توسعه ساخت داخل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود را برای پشتیبانی مالی و خدماتی از صنعت پتروشیمی، شرکت‌های فناور و تولیدکنندگان داخلی در جزیره کیش ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سومین دوره نمایشگاه «پتروکم» با عنوان «حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش» و با هدف تقویت ساخت داخل و پشتیبانی از شرکت‌های فناور، از ۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود.

بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از حامیان اصلی و بزرگ شرکت‌های پتروشیمی کشور، با حضور در این رویداد، برنامه‌ها و راهکارهای خود برای پشتیبانی از صنعت پتروشیمی را ارائه خواهد کرد.

این دوره از نمایشگاه «پتروکم» به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با حضور شرکت‌های پتروشیمی داخلی، تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه پتروشیمی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در این صنعت برگزار می‌شود.
بانک صادرات ایران نیز به‌همراه برخی از شرکت‌های ابزاری زیرمجموعه خود از جمله بیمه سرمد، تأمین سرمایه سپهر، کارگزاری بانک صادرات ایران، واسپاری سپهر و صرافی سپهر، با استقرار در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش، در این رویداد تخصصی حضور خواهد داشت.
