در نشست خبری مطرح شد:
ابهام در عمدی بودن شیوع سویه جدید تب برفکی در منطقه
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شیوع سویه جدید تب برفکی با این رفتار و انتقال آن از کشوری به کشور های دیگر طبیعی به نظر نمیرسد و ممکن است عمدی باشد، گفت: طی ۳ ماه گذشته و از زمان آغاز واکسیناسیون، ۸ میلیون و ۸۰۰ واکسن توزیع شده و امروز واکسن داخلی تب برفکی نیز تولید شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴) در نشست خبری فصلی خود با خبرنگاران در مورد ویروسهای در گردش دام و طیور، گفت: ویروسها در حال بازپدید هستند، به طوری که در مورد ویروس آنفلوآنزا تغییراتی را در ویروس فوق حاد پرندگان داریم و بنا به گزارشات وارد حوزه پستانداران و گاو سنگین شده است.
۲۰۰ نقطه اپیدمیولوژیک و رصدخانه بیماری در کشور داریم
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه وظیفه ما پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام است، گفت: اقدامات سازمان دامپزشکی ماهیت پدافندی دارد. به این معنا که رفتار ما برای شناسایی و کنترل این بیماری، رفتار پدافند غیرعامل دارد.
رفیعیپور افزود: در این زمینه ما مجهز به ۲۰۰ هزار نقطه اپیدمیولوژیک هستیم، یعنی ۲۰۰ هزار رصدخانه و دیدهبانی در دامداریها، زنبورستانها، مراکز بستهبندی، مناطق عشایری و روستایی و... داریم تا اگر بیماری یا حرکتی در جمعیت دامی مشاهده شد، در سیستم گزارش بیماریها انتقال پیدا کند و تدبیری برای جلوگیری از انتشار ویروس و درمان آن اندیشیده شود.
ایجاد بیوبانک واکسن در سازمان دامپزشکی برای نخستین بار
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دیدهبانی ویروسها در کشور، گفت: دیدهبانی باید موجب تشخیص سریع بیماری شود. بنابراین اگر ویروس جدیدی وارد دامداریها و حوزه دام و طیور و آبزیان شود، بلافاصله اقدام به واردات واکسن خواهیم کرد، همانند آنچه در مورد سویه جدید تب برفکی اتفاق افتاد.
رفیعیپور با اشاره به توزیع و مصرف ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن سویه جدید تب برفکی طی ۳ ماه گذشته، گفت: ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دوز در واحدهای شیری و واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی استفاده شده که با قیمت هر دوز ۱۵۰ هزار تومان توزیع شده است.
وی ادامه داد: همچنین، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن سویه جدید تب برفکی نیز در واحدهای روستایی و عشایری به صورت رایگان توزیع شد.
رفیعیپور به ایجاد و راه اندازی بیوبانک واکسن در سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد و گفت: اجازه یافتیم که یک تا ۲ میلیون دوز واکسن به صورت ذخیره استراتژیک در کشور داشته باشیم.
اجرای فاز دوم واکسیناسیون سویه جدید تب برفکی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: واکسن تکسویه مربوط به سویه جدید تب برفکی تأمین شده و این موضوع یکی از اتفاقات کمنظیری است که در سازمان دامپزشکی کشور رقم خورده است. تاکنون ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن برای مقابله با این بیماری تأمین شده است.
وی افزود: در شهریورماه، سویه جدید ویروس از دام مبتلا در تهران جداسازی شد. این ویروس زنده در آزمایشگاه سازمان دامپزشکی از بافت دام جدا و برای تولید واکسن به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و مراکز مرتبط تحویل داده شد. پس از تولید بذر واکسن، مراحل تأیید آزمایشگاهی در سازمان دامپزشکی انجام شد تا از اثربخشی و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
وی با اشاره به زمانبر بودن این فرآیند گفت: جداسازی یک ویروس زنده از بافت دام مبتلا، معمولاً بین ۴ تا ۵ ماه زمان میبرد اما امروز اعلام میکنیم که واکسن تولید داخل با سویه جدید، مراحل آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته و حدود یک هفته است که در دامداریها در حال تست میدانی است.
رفیعیپور تصریح کرد: این واکسن داخلی در فاز دوم واکسیناسیون سراسری تب برفکی که در نیمه دوم دیماه و بهمنماه اجرا میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این مرحله، حدود پنج تا پنج و نیم میلیون رأس دام سنگین بهصورت سراسری و رایگان واکسینه میشوند. همچنین حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون رأس دام سبک نیز تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.