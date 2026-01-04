خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان حفظ نباتات اعلام کرد:

هشدار احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان

هشدار احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان
کد خبر : 1737347
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، از احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان و اوایل بهار خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، سعید معین با اشاره به شرایط جوی خاص حاکم بر منطقه، گفت: با آغاز دوره النینو و بارش‌های شدید در ایران، شبه جزیره عربستان و شرق آفریقا، شرایط برای رشد علفزارها و افزایش جمعیت ملخ‌ها فراهم شده است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد ملخ‌های صحرایی از جنوب شبه جزیره عربستان به سمت شمال و سپس به سمت ایران حرکت خواهند کرد. به همین دلیل، طرح اضطراری ملخ تهیه و به مجلس ارائه شده تا اعتبار لازم برای مقابله با این آفت در سال ۱۴۰۵ تامین شود.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از برگزاری رزمایش ملخ صحرایی در بوشهر خبر داد و گفت: هدف از این رزمایش، شناسایی نقاط ضعف و قوت در اجرای طرح‌های مقابله با ملخ و آمادگی بیشتر برای مواجهه با این آفت است.

به گفته وی، سازمان حفظ نباتات کشور در حال انجام آمادگی‌های لازم برای مقابله با این تهدید جدی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی