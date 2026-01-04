هشدار احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد ملخ‌های صحرایی از جنوب شبه جزیره عربستان به سمت شمال و سپس به سمت ایران حرکت خواهند کرد. به همین دلیل، طرح اضطراری ملخ تهیه و به مجلس ارائه شده تا اعتبار لازم برای مقابله با این آفت در سال ۱۴۰۵ تامین شود.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از برگزاری رزمایش ملخ صحرایی در بوشهر خبر داد و گفت: هدف از این رزمایش، شناسایی نقاط ضعف و قوت در اجرای طرح‌های مقابله با ملخ و آمادگی بیشتر برای مواجهه با این آفت است.

به گفته وی، سازمان حفظ نباتات کشور در حال انجام آمادگی‌های لازم برای مقابله با این تهدید جدی است.