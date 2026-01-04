تداوم نهضت نیکوکاری کارکنان بانک صادرات ایران؛ آزادی ۲۰ پدر زندانی در یزد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، کارکنان نیکوکار این بانک در مدیریت شعب استان یزد با مشارکتی خیرخواهانه و اهدای مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان از محل حقوق و مزایای خود، امکان آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند.

همزمان با آغاز ماه مبارک رجب، در نشستی با حضور محمدعلی شاه‌حسینی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد و حسین شامس، مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان یزد، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان اهدایی کارکنان این مدیریت شعب، در قالب مراسم گلریزان، برای آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد اهداء شد.

حسین شامس، مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان یزد، در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: بانک صادرات ایران همواره ایفای مسئولیت اجتماعی را در کنار وظایف حرفه‌ای خود مدنظر قرار داده و مشارکت در امور خیرخواهانه، به‌ویژه در زمینه حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، از اولویت‌های این مجموعه است.

وی افزود: این اقدام ارزشمند با همت، همدلی و مشارکت داوطلبانه کارکنان این مدیریت شعب محقق شد که نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری آنان است. امیدواریم با تداوم چنین حرکت‌هایی و همراهی سایر نهادها، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها برداریم.

محمدعلی شاه‌حسینی نیز با قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهار داشت: این حرکت ارزشمند کارکنان بانک صادرات ایران در استان یزد، نمونه‌ای درخشان از همدلی سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که با مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، لبخند رهایی را به خانواده‌های آنان هدیه کرد. امیدواریم فرهنگ نیکوکاری هرچه بیش‌تر در جامعه گسترش یابد.

کارکنان نوع‌دوست و نیکوکار بانک صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، با اتکا به مشارکت داوطلبانه و کمک‌های نقدی خود در سراسر کشور، زمینه آزادی ۱۹۳ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کرده‌اند و این حرکت مؤمنانه و انسان‌دوستانه همچنان با جدیت ادامه دارد.

