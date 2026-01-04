معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با ایلنا:
اراضی شور کشاورزی به ۱۰ و نیم میلیون هکتار رسید/ زنگ خطر تخریب خاک
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۱۰ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در ردههای مختلف شوری قرار دارد، افزود: این در حالی است که در دهه ۷۰، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شور بودند و این شوری بر عملکرد و تولید محصولات کشاورزی تاثیر بسیار زیادی دارد.
صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «آلودگی خاک ایران در چه وضعیتی است»، گفت: در حوزه حفاظت خاک باید به دو موضوع «آلودگی خاک» و «تخریب خاک» پرداخت. آلودگی خاک توسط پسابهای شهری و صنعتی انجام میشود و متولی آن در قانون اعم از پایش، ردیابی، مبارزه و برخورد با آن با سازمان محیط زیست است که با همکاری وزارت نیرو این وظیفه را باید انجام دهد.
وی افزود: بنابراین، اطلاعات دقیق آلودگی خاک اعم از میزان و کم و کیف آن را سازمان محیط زیست به طور دقیق میداند، زیرا متولی آن است.
متولی برخورد با تخریب خاک وزارت کشاورزی است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مورد تکلیف این وزارتخانه برای جلوگیری از تخریب خاک، گفت: اجرای پروژهها بر روی خاک، تغییر کاربریهای غیرمجاز، سازههای غیرمجاز و عملیات عمرانی، انواع تخریب خاک هستند.
وی افزود: متولی برخورد با آن، وزارت جهاد کشاورزی است.
شوری ۱۰ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی
نیازی شهرکی در مورد شوری خاک گفت: در حال حاضر یکی از عوامل اصلی تخریب خاک، شوری است.
معاون آب و خاک وزارت کشاورزی با بیان اینکه بالای ۱۰ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در ردههای مختلف شوری قرار دارد، افزود: این در حالی است که در دهه ۷۰، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شور بودند.
شوری اراضی کشاورزی و آبها به دلیل کود ازت
وی در مورد دلایل افزایش اراضی شور، گفت: منابع آبی کم شده و آبها شور شدهاند، آب چاهها نیز کم شده و مقداری زمینها پس از آبیاری در حال شور شدن هستند. بخش از این شوری هم به استفاده کشاورزی از کود ازت برمیگردد.
نیازی شهرکی افزود: البته میزان شوری ازت زیاد نیست، اما به هر حال اراضی کشاورزی و آبها به دلیل استفاده از کودهای ازت، شور میشوند.
دلیل شوری خاک در استانهای جنوبی
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی جاها نیز بافت خود خاک شور است. به طور مثال در استان خوزستان در کنار دریا، گنبدهای نمکی وجود دارند. در کنار رودخانهها آب و خاک شور میشود، آبیاری شور که انجام میشود یا وقتی منابع آبی کم شود، خاک شور خواهد شد.
نیازی شهرکی افزود: در انتهای کارون، چون منابع آبی کارون کم شده، غلظت شوری افزایش یافته است.
کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل شوری خاک
وی با بیان اینکه پیش از این به دلیل اضافه شدن آب شیرین به آبهای شور ناشی از رودخانهها و پیش روی دریا آب شیرینتر بود، گفت: در حال حاضر که منابع آب شیرین در کشور کم شده، شوری آب و خاک خود را بیشتر نشان میدهد و عملکرد به شدت پایین میآید.
نیازی شهرکی در پاسخ به این سوال که «با شوری خاک چقدر عملکرد و تولید میوه و محصولات کشاورزی کاهش مییابد؟» گفت: کاهش تولید میوه به دلیل شوری خاک، بستگی به محصول دارد. برخی از محصولات مانند مثل آفتابگردان و جو و پسته تاثیر زیادی از شوری خاک نمیپذیرند، ولی خیلی از محصولات فوقالعاده حساس هستند و حتی عملکرد را نصف میکنند.