نیاز ماهانه 1 میلیون تن نهاده دامی در کشور
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است
به گزارش ایلنا، پرویز جعفری اظهار داشت: ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه توزیع شده است.
به گفته وی، هفته آینده کل سهمیه نهادههای دامی مربوط به دی ماه در سامانه بازارگاه بارگذاری میشود.
جعفری ادامه داد: تولیدکنندگانی که اقدام به جوجهریزی کردند، کنجاله سویا مورد نیاز آنها تامین میشود و جای هیچگونه نگرانی نیست.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان این که ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است، افزود: بنابر آمار تا پایان سال ۳ میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان، نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی از توزیع نهادههای دامی با نرخ مصوب خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که قیمت حمل به نرخ مصوب بر آن اضافه میشود.
گفتنی است؛ تا پایان سال برنامهای برای تغییر قیمت ارز نهادههای نداریم که براین اساس نهادهها کماکان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار میگیرد.