سهم صندوق بیمه کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ تعیین شد

به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل سهم دولت، ۱۲ هزار میلیون ریال تعیین شد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

در این لایحه بر اساس بند (۲۴) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت پرداخت به عنوان سهم دولت به صندوق یاد شده، الزام سال ۱۴۰۵، ۱۲ هزار میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.

گفتنی است، بودجه ۱۴۰۵ سومین سند مالی دولت پس از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/