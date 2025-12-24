خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لایحه بودجه ۱۴۰۵؛

سهم صندوق بیمه کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ تعیین شد

سهم صندوق بیمه کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ تعیین شد
کد خبر : 1732224
لینک کوتاه کپی شد.

سهم صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بودجه سال ۱۴۰۵ ثابت ماند.

به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل سهم دولت، ۱۲ هزار میلیون ریال تعیین شد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

در این لایحه بر اساس بند (۲۴) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت پرداخت به عنوان سهم دولت به صندوق یاد شده، الزام سال ۱۴۰۵، ۱۲ هزار میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.

گفتنی است، بودجه ۱۴۰۵ سومین سند مالی دولت پس از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور به شمار می‌رود.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا