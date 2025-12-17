خبرگزاری کار ایران
اعلام ساعت کار بانک‌ها از ۱ دی‌ ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین‌ ۱۴۰۵

حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی، ساعت کاری بانک‌های اعلام می‌شود

به گزارش ایلنا، حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک‌های عضو این شورا در ایام مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود:

 شعب بانک‌ها در سراسر کشور؛

 روزهای شنبه تا چهارشنبه:

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برای مشتریان و

۷:۰۰ الی ۱۴ برای کارکنان

 روزهای پنجشنبه:

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای مشتریان و

۷:۰۰ الی۱۳ برای کارکنان

 واحدهای ستادی بانک ها در تهران؛

 شنبه تا چهارشنبه:

۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰

 

