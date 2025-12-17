اعلام ساعت کار بانکها از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاههای اجرایی، ساعت کاری بانکهای اعلام میشود
به گزارش ایلنا، حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانکهای عضو این شورا در ایام مذکور به شرح زیر اعلام میشود:
شعب بانکها در سراسر کشور؛
روزهای شنبه تا چهارشنبه:
۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برای مشتریان و
۷:۰۰ الی ۱۴ برای کارکنان
روزهای پنجشنبه:
۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای مشتریان و
۷:۰۰ الی۱۳ برای کارکنان
واحدهای ستادی بانک ها در تهران؛
شنبه تا چهارشنبه:
۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰