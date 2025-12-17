به گزارش ایلنا، حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک‌های عضو این شورا در ایام مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود:

شعب بانک‌ها در سراسر کشور؛

روزهای شنبه تا چهارشنبه:

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برای مشتریان و

۷:۰۰ الی ۱۴ برای کارکنان

روزهای پنجشنبه:

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای مشتریان و

۷:۰۰ الی۱۳ برای کارکنان

واحدهای ستادی بانک ها در تهران؛

شنبه تا چهارشنبه:

۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰

