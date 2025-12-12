رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیدر گفتوگو با ایلنا:
درباره خطر فرونشست شهرک ولیعصر هشدار داده بودیم/خط آهن تهران- تبریز در خطر فرونشست
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پیش از این درباره خطر احتمال فرونشست در منطقه ١٨ هشدار داده بودیم.
علی بیتالهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره فرونشست شهرک ولیعصر در منطقه ١٨ تهران اظهار داشت: شهرک ولیعصر واقع در منطقه ۱۸ تهران در محدوده جنوب پارک قائم و پارک بانوان نرگس قرار دارد که پیش از این، گزارشی در خصوص خطر فرونشست این منطقه ارایه دادهایم و پیش از وقوع این حادثه، نسبت به وقوع آن هشدار داده بودیم.
وی ادامه داد: این حادثه یک فرو نشست ناحیهای است که ناشی از برداشت آب برای تامین آب شرب تهران بوده و ما اعلام کرده بودیم که نرخ فرونشست در این ناحیه و منطقه ١٨ در دو سال اخیر نسبت به سالهای قبل سه برابر شدهاست.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه پدیده که رخ داده از نوع فرونشست ناگهانی است، گفت: به این پدیده اصطلاحا فرو ریزش زمین هم می گوییم و در این منطقه متاسفانه علاوه بر فرونشست تدریجی که همگان از آن اطلاع داریم، شاهد فرونشست ناگهانی هم هستیم. این محدوده در ادامه مسیر قنوات است که از مجاورت همین نقطه هم حادثه شب گذشته هم عبور کرده است.
بیتالهی تاکید کرد: پیش از این حادثه شهرک ولیعصر درباره این نوع فرونشستهای ناگهانی و موضعی در مناطق مختلف گزارشهایی را ارایه داده بودم و این پدیده به ویژه پس از بارندگیها با جریان آبهای زیر سطحی از مسیر قنات به ویژه با توجه به شدت آب، رخ میدهد. البته با توجه به رگآبهایی که در زیر سطح شهر تهران هم بسیار زیاد است به نسبت شدت نفوذ آب بارندگیها، جریانهای آب زیر سطحی تقویت و موجب آب شستگیهای موضعی و ارتعاشات محیطی میشوند و در نهایت هم منجر به فروریزش و سوانح و حوادث شبیه به شب گذشته در شهرک ولیعصر خواهند شد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که نرخ فرونشست ناحیهای در این منطقه بالای ۲۲ سانتیمتر در سال بوده و متاسفانه خاک منطقه از نوع غیر چسنده و پوک است که در اثر فرونشست این خاک پوک شده و در این شرایط وجود قنوات و آب های زیر سطحی در اثر بارندگی بموجب بروز این پدیده فروریزش ناگهانی شدهاست.
بیتالهی گفت: در منطقه ۱۸ شنچالهای گسترده و متعددی وجود دارد که حجم بسیار بزرگی از ماسه و شن را استخراج میکنند و گودالهای بسیار بزرگ به اندازه تقریبا استادیوم فوتبال به عمق ۴۰ متر که واقعا وحشتناک است ایجاد شدهاست. علاوه بر آن شاهد گسترش کشاورزی در این منطقه هستیم بطوریکه اگر نقشه را نگاه کنیم بسیاری از اراضی منطقه ۱۸ تحت کشاورزی قرار گرفته و طبیعتاً چاههای آب متعددی در این منطقه وجود دارد که از آب آن برای کشاورزی برداشت میکنند که گزارش جزییات این تهدیدات را به مراجع مرتبط ارایه داده بودیم.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به عبور خط آهن تهران-تبریز از محدوده فرونشست منطقه ١٨ تاکید کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه کنیم، عبور مسیر ریلی تهران به تبریز در منطقه است که دقیقا از همین نواحی مجاور فرونشست عبور کرده و بارها به همکاران خود در شرکت راه آهن گزارشهایی درباره تغییر نرخ فروشست در این منطقه را دادهایم که با توجه به این موضوع باید مانیتورینگ خطی را جدی بگیرند.