۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور فعال شد

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در جریان بازدید از پروژه‌های برق شهرستان ملایر اعلام کرد: مرحله نخست پست ۲۰۰ کیلوولت شهرک صنعتی فروسیلیس ملایر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و این اقدام نقش مهمی در افزایش پایداری برق صنایع منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح‌های بهسازی شبکه روستایی افزود: روستای پیرمیشان به‌عنوان نمونه موفق نصب کابل‌های خودنگهدار معرفی شده که اجرای آن موجب افزایش ایمنی، کاهش سرقت تجهیزات و رفع ناپایداری شبکه شده است.

رجبی مشهدی همچنین اعلام کرد ضریب تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار در شهرستان ملایر به حدود ۸۰ درصد رسیده که این شهرستان را در جایگاه پیشرو کشور قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ملایر خبر داد و گفت: ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شوشاب از ۲ مگاوات به ۴ مگاوات افزایش یافته و به‌زودی به شبکه سراسری متصل خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های زمستانی نیز بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز تأکید کرد و گفت: اگرچه ذخایر سوخت مناسب است، اما مدیریت مصرف همچنان اولویت اصلی برای تأمین برق پایدار در زمستان پیش‌رو محسوب می‌شود.

رجبی مشهدی با اشاره به برنامه ملی توسعه انرژی‌های پاک افزود: تا پایان سال آینده حدود ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، عمدتاً خورشیدی، در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی، اکنون بیش از ۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور نصب شده و استان همدان نیز از مناطق فعال این حوزه است و طرح‌های جدیدی در تابستان آینده وارد مدار خواهد شد.

مدیرعامل توانیر در پایان تصریح کرد: سرعت توسعه تجدیدپذیر‌ها در دولت فعلی حدود سه برابر دولت‌های گذشته افزایش یافته است که این روند در پایداری شبکه و توسعه واحد‌های برق‌رسانی نقش تعیین‌کننده دارد.

