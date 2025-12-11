دسترسی عشایر به خدمات دولت الکترونیک و کدپستی فراهم شد

به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی با تأکید بر اهمیت حضور مسئولان در میان مردم اظهار کرد: گفت‌وگوهای صریح و صمیمی با شهروندان، فرصتی ارزشمند برای درک واقعی از عملکرد دولت و آشنایی مستقیم با مطالبات مردم است. این رویکرد هم باور قلبی و هم مشی کاری دکتر پزشکیان است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان کهگیلویه و بویراحمد را چالش‌های حوزه آب عنوان کرد و افزود: اگرچه استان دارای منابع غنی آبی است، اما در طرح‌های توسعه‌ای از جمله احداث سد، باید وضعیت پایین‌دست نیز مدنظر قرار گیرد. در جلسه بررسی مسائل استان، بخش قابل توجهی از صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی بر ضرورت مطالعات کارشناسی تأکید داشتند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور گروهی از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه‌های اقتصاد آب، زمین‌شناسی، جامعه‌شناسی و رشته‌های تخصصی مرتبط را مأمور بررسی جامع موضوع مدیریت آب در استان کرده است و این تصمیم پاسخی مناسب و مبتنی بر کار کارشناسی به مطالبه مردم است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای پوشش‌دهی ارتباطی همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار گفت: پیشرفت استان کهگیلویه و بویراحمد در این حوزه قابل توجه است. اگرچه شرایط کوهستانی، اجرای پروژه را پرهزینه و زمان‌بر می‌کند، اما استان از برنامه ملی عقب نیست.

وزیر ارتباطات یکی از محورهای اصلی مطالبات مردم در این سفر را پوشش ارتباطی مناطق عشایری عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به جمعیت قابل توجه عشایر و نبود تعیین تکلیف قانونی دقیق در گذشته، وزارت ارتباطات با همکاری سازمان امور عشایر، چارچوب مشخصی برای ارائه خدمات ارتباطی، خدمات دولت الکترونیک و اختصاص کد پستی به مناطق ییلاقی و قشلاقی تدوین کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام در مجامع بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: هم‌اکنون نصب دکل‌های ارتباطی، ارائه کد پستی و حتی آموزش نمایندگان عشایر برای دریافت و توزیع مرسولات پستی در حال اجراست.

به گفته وزیر ارتباطات با ایجاد این زیرساخت‌ها امکان عرضه مستقیم محصولات روستایی و عشایری از طریق یک پلتفرم ملی فراهم می‌شود، اقدامی که می‌تواند به رونق اقتصاد عشایری و معرفی ظرفیت‌های ویژه این جامعه کمک کند.

