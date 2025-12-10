رونمایی از پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقه ای وزارت اقتصاد

راه اندازی این پایگاه، به دنبال پایش و مشاهده وضعیت تکمیل پروژه های عمرانی کشور در طول زمان و افزایش میانگین طول عمر این پروژه ها از حدود هفت سال در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷ سال در سالجاری، با تأکید شخص مدنی زاده و با هدف افزایش سرعت توسعه متوازن منطقه ای صورت گرفته است.

مأموریت این پایگاه، ترجمه اهداف و اولویت های توسعه ای هر منطقه از کشور به پروژه ها و بسته های اقدام مشخص، زمان بندی شده و قابل پایش و تضمین پیشرفت مؤثر آنها از طریق پایش مستمر، حل گلوگاه ها، هماهنگی بین دستگاهی و گزارش دهی منظم به سطوح ملی و استانی است.

برنامه ریزی و ترجمه اهداف پروژه، پایش، رصد و گزارش دهی، حل مسئله و هماهنگی بین دستگاهی، مدیریت داده، تحلیل و یادگیری، ارتباط با ذی نفعان و بخش خصوصی و مشارکت در هماهنگی و برنامه ریزی سفرهای استانی وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله وظایف واحد راهبری توسعه منطقه ای است.

واحد راهبری و پایش توسعه منطقه ای هسته ای، چابک متمرکز و نتیجه محور است که مأموریت اصلی آن پیگیری اجرای پروژه ها و برنامه های اولویت دار توسعه ای هر منطقه و حصول اطمینان از تحقق به موقع و باکیفیت نتایج آنها است.

این واحد جایگزین ساختارهای اجرایی و ستادی موجود نیست، بلکه به عنوان بازوی راهبری و پیگیری، نقش پل ارتباطی میان سیاست گذاری و اجرای میدانی را ایفا می کند. تمرکز واحد راهبری و پایش بر این است که اهداف و احکام اسناد بالادستی و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مجموعه‌ای از پروژه ها و بسته های اقدام مشخص، زمان بندی شده و قابل پایش تبدیل شده و از مرحله تصمیم تا حصول نتیجه در سطح منطقه به طور منظم رصد و پیگیری شود.