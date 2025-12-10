سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب می‌شوید.

تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در حوزه روابط عمومی، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و مرتبطین این حوزه و انعکاس شفاف و دقیق اقدامات و تلاش‌های بدون وقفه مدیران و کارکنان صنعت نفت در خدمت به کشور، از وظایف و مأموریت‌هایی است که انتظار می‌رود با جدیت پیگیری و نهایی شود.

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.»

