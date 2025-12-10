خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد
کد خبر : 1725798
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت در حکمی سامان قدوسی را به‌عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب می‌شوید.

تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در حوزه روابط عمومی، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و مرتبطین این حوزه و انعکاس شفاف و دقیق اقدامات و تلاش‌های بدون وقفه مدیران و کارکنان صنعت نفت در خدمت به کشور، از وظایف و مأموریت‌هایی است که انتظار می‌رود با جدیت پیگیری و نهایی شود.

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری