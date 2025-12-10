سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد
وزیر نفت در حکمی سامان قدوسی را بهعنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم محسن پاکنژاد آمده است:
«با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب میشوید.
تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در حوزه روابط عمومی، ارتباط مستمر با رسانهها و مرتبطین این حوزه و انعکاس شفاف و دقیق اقدامات و تلاشهای بدون وقفه مدیران و کارکنان صنعت نفت در خدمت به کشور، از وظایف و مأموریتهایی است که انتظار میرود با جدیت پیگیری و نهایی شود.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.»