رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بارزگانی در گفتوگو با ایلنا:
کمبود ارز و ریال مشکل اصلی کمبود دارو/ روزهای سختی پیش رو داریم
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با هشدار نسبت به کمبود شدید دارو در سه ماهه پایانی سال، گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو هر روز در صف مراجعهکنندگان به بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای پیگیری مشکل واردات دارو هستند.
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره به کمبود دارو در کشور گفت: کمبود دارو در کشور مشکل یک روز و دو روز یا امسال و پارسال نیست، بلکه کمبود دارو در کشور ما به دلایل مختلف وجود داشته و ریشههای آن مشخص بوده است.
کمبود دارو همیشه بوده و هست
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل کمبود دارو در کشور، چیست؟ گفت: کمبود دارو در کشور به ۳ دلیل بوده است؛ یا به دلیل کمبود منابع ارزی بوده یا به دلیل کمبود ریال. دلیل سوم هم این است که گاهی قیمتگذاری آنها به موقع انجام نمیشود.
عبدهزاده تاکید کرد: همیشه این سه دلیل موجب شده در طول سنوات گذشته به شکل مزمن با کمبود دارو روبهرو باشیم.
پول دارو از جیب واردکننده رفت، اما دارو نرسید
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مشکل حادی که در حال حاضر برای شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مشکلی که به صورت حاد در حال حاضر وجود دارد، این است که اکثر شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۶ ماه است که ریال برای مواد اولیه یا دارو تامین کردهاند یعنی از خردادماه امسال به بعد، ریال این شرکتها در بانک عامل بلوکه شده یا از حسابشان برداشت شده است؛ بنابراین پول دارو و مواد اولیه ازسوی شرکت تامین شده است.
عبدهزاده افزود: از طرفی، بانک مرکزی هم ارز واردات مواد اولیه یا دارو را برای این شرکتها تخصیص داده است. این ارز برای حواله کردن و انتقال به تامینکننده به «شرکت نیکو» منتقل شده؛ اما شرکت نیکو نتوانسته است که ارز را به دست تامینکننده برساند یا این ارز را حواله کند.
بدقولی در پرداخت ارز دارو
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، از یک طرف، شرکتها ریال را پرداخت کردهاند و از طرفی، بانک مرکزی ارز آن را تخصیص داده، اما وقتی ارز حواله یا به موقع تامین نمیشود، مواد اولیه دارو یا کلا وارد کشور نخواهد شد یا به شکل منظم تامین نمیشود و نتیجه آن کمبود دارو در کشور است.
عبدهزاده با بیان اینکه علاوه بر دارو، حوزه تجهیزات پزشکی هم با همین مشکل مواجه است، گفت: شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو هر روز در صف مراجعهکنندگان بانک مرکزی یا وزارت بهداشت هستند تا پیگیر این موضوع باشند که ریالهایی که پرداخت کردهاند و ارزهایی که تخصیص یافت است، چرا به دست تامینکننده نمیرسد.
مطالبات داروسازان به ۱۵۰ همت رسید
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه این گرفتاری باعث کمبود دارو میشود، گفت: در ماههای آینده هم کمبود دارو به دلیل وضعیتی که داریم، شدیدتر میشود.
عبدهزاده ادامه داد: نکته دیگر در مورد وصول مطالبات است. در حال حاضر جمع مطالبات شرکتهای داروسازی از شرکتهای دولتی و خصوصی و داروخانههای هر دو بخش به بیش از ۱۵۰ همت رسیده است. به این معنا که تقریبا حدود نصف چرخش بازار دارویی کشور مطالباتی است که شرکتهای تولیدکننده مطالبات دارند و نتوانستهاند ریال خود را دریافت کنند.
روزهای سختی در حوزه دارو پیش رو داریم
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان از طرفی برای ارز مشکل دارند و از طرفی ریال خود را دریافت نمیکنند، افزود: سازمانهای بیمهگر پول داروسازان را پرداخت نمیکنند. از طرفی بخشی هم که به بیمارستانها، مراکز دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت شده برای داروسازان واریز نمیشود، زیرا این مراکز آنقدر بدهی دارند که مطالبات حوزه دارو و تجهیزات را نمیتوانند به موقع پرداخت کنند. بنابراین، شرکت تولیدکننده هم برای دریافت ریال مشکل دارد و هم برای تامین ارز.
به گفته عبدهزاده، داروسازان برای تامین نقدینگی مجبورند تسهیلات با نرخ نزدیک به ۳۸ درصد دریافت کنند تا بتوانند دارویی را با حاشیه سود (مارجین) حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید کنند. این موضوعات با هم هماهنگی ندارد و به همین دلیل، مشکلات دست به دست هم دادند تا یکسری کمبودهای زیادی را در حوزه دارو و روزهای سختی را پیش رو داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بحث تامین ارز و ریال انجام نشود، به نظر میرسد سه ماه آخر سال، روزهای سختی در حوزه داروی کشور باشد.