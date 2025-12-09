رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا:
حقوق کارگر سالانه ۳۰ درصد افزایش مییابد، قیمت کالاها ماهانه/ اقتصاد را به خارج گره زدهایم
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه دلیل افزایش لحظهای قیمت کالاها این است که اقتصاد کشور را به موضوعات خارج از کشور گره زدهایم، گفت: این موضوع باعث شده حقوق کارگر ابتدای سال ۳۰ درصد افزایش یابد، اما قیمت کالاها هر ماه ۳۰ درصد!
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا در مورد نوسانات و افزایش قیمت کالاها در بازار، گفت: آن چیزی که باعث شرایط کنونی شده، عدم پایبندی به هر موازین اصلی اقتصادی است. اقتصاد ما اقتصادی است که تحریم شده، یعنی بخشی از این مشکلات ما متوجه بیرون از کشور و بخشی متوجه داخل کشور است.
در تولید ۷۰ درصد کالاها بینیاز از خارجیم
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ما در تمام موضوعات اقتصادی درگیر جنگیم، گفت: این جنگ نه لزوما به معنی جنگ واقعی، بلکه به معنای رقابت است. رقابتهای کنونی در دنیای امروز رقابتهای معمولی نیست. امروز تمام کشورها برای موضوعات اقتصادی در یک جنگ سرد به سر میبرند.
رستگار افزود: بخشی از اقتصاد ما که مرتبط با خارج است، کالاهایی است که ما باید وارد یا صادر کنیم یعنی یکسری کالاها را ما باید حتما وارد یا صادر کنیم.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد کالایی که ما در کشور نیاز داریم به هیچ عنوان هیچ ربطی به خارج از کشور ندارد، گفت: ما امکان تولید ۷۰ درصد کالاها را داریم یا به اندازه مصرف داخلی یا مازاد بر نیازمان که باید صادر کنیم.
اقتصاد کشور را به موضوعات خارج از کشور گره زدهایم
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه در داخل کشور ۷۰ درصد مایحتاج عمومی و اساسی مردم قابل تولید و تامین است، گفت: دلیل تغییرات لحظهای قیمت کالاها این است که ما اقتصاد کشور را به موضوعات خارج از کشور گره زدهایم که یکی از آنها ارز است.
رستگار افزود: ما مخالف سود تولیدکننده نیستیم؛ ولی واقعیت این است که ما در کشور یکسری امکانات داریم که برای مردم است. به این معنا که قیمت برخی کالاها به تناسب درآمد مردم باید برنامهریزی شود.
بلاتکلیفی در بازارها با گرانی کالا
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمیشود که ما ابتدای سال حقوق کارمندان و کارگران را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهیم، بعد هر ماه قیمت کالاها ۵، ۱۰ یا ۳۰ درصد گران شود.
رستگار افزود: این نوسانات قیمتی باعث میشود که یک بلاتکلیفی در بازار وجود داشته باشد. تولیدکننده، توزیعکننده و حتی مصرفکننده در شرایط افزایش قیمت کالاها و نوسانات آنها، بلاتکلیف است، چون نمیداند باید چه اقدامی کند، زیرا با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم شده نمیتوانند تصمیم درستی بگیرند.
وی افزود: قطع به یقین، ۷۰ درصد موضوعات کالایی ما مرتبط با داخل است. تنها باید یک مدیریت واحد باشد تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.
ارزش پول ملی دست مردم نیست، چون کسی نمیتواند پول چاپ کند
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه بهترین روشی که در دنیا در این مورد وجود دارد، عرضه و تقاضاست، گفت: ارزش پول ملی دست مردم نیست، زیرا کسی نمیتواند پول چاپ کند؛ بنابراین ارزش واقعی ریال ما دست دولت است. بنابراین، دولت باید روی این موضوع برنامهریزی داشته باشد. البته بخشی از این موضوع مربوط به بخش خصوصی و مردم است.
رستگار افزود: در موردی که مرتبط با بخش خصوصی و تولید است نباید به هیچ عنوان هیچ دستگاه دولتی دخالت کند و تنها نظارت کافی است.
وی افزود: متاسفانه همه مسائل به یکدیگر گره خورده است؛ یعنی صبح یک کالا یک قیمت دارد، ظهر، قیمتی دیگر و باز در عصر گرانتر شده است. وقتی دلیل این گرانی را میپرسیم عنوان میشود که قیمت از کارخانه گران شده است. مگر حقوق یک کارگر در عرض یک روز افزایش مییابد، یا به دلار حقوق میگیرد که قیمت کالا را با دلار قیاس میکنند؟
تنها راه چاره اتکا به توان داخل است
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه در چنین شرایطی ما میتوانیم بازارهای خودمان را کنترل و تامین کنیم، گفت: البته کشور در برخی کالاها نیاز به واردات از خارج از کشور دارد که طبیعی هم هست، زیرا همه کشورها مثل ما این نیازها را دارند و حتی پیشرفتهترین و قدرتمندترین کشورهای دنیا نیز برخی کالاها را وارد میکنند. ما هیچ جای دنیا کشوری نداریم که صفر تا صد نیازمندیهای خود را تولید کند.
رستگار افزود: تنها را اتکا به داخل و بخش خصوصی واقعی اعم از بازرگانان، تعاونیها، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، تولیدکنندگان و... است. ما آمادگی آن را داریم که به عنوان بزرگترین تشکل مردمی آغازگر این جریان باشیم.