آغاز ثبت سفارش ذرت دامی و جو از فردا

به گزارش ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت در اطلاعیه‌ای به واردکنندگان و بازرگانان اعلام کرد که ثبت سفارش ذرت دامی و جو از فردا (دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴) با رعایت شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود.

مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و میزان سقف ذرت دامی ۲ میلیون تن، میزان سقف جو ۷۰۰ هزار تن و کمینه آنها ۳ هزار تن است.

واردکنندگان مکلفند ظرف مدت ۴۵ روز بعد از ثبت سفارش نسبت به ارائه اسناد حمل ممهور به مهر برابر اصل به دفتر تدوین مقررات معاونت بازرگانی اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد، ثبت سفارش تعلیق خواهد شد.

واردکنندگان مکلف به ارائه قبض انبار کالای واردشده تا پایان سال جاری هستند.

در صورت عدم اجرایی کردن ثبت سفارش معادل ثبت سفارش دریافتی از سهمیه آتی کسر خواهد شد.

واردکنندگانی که قبلا با شرکت پشتیبانی امور دام تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند، مشمول این ابلاغیه نمی‌شوند.

