معاون وزیر جهاد کشاورزی:

دورریز برنج در کشور سالانه ۸ هزار تن است

دورریز برنج در کشور سالانه ۸ هزار تن است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ۸ هزار تن دورریز برنج سالانه در کشور، گفت: ۲۲ محصول از گندم، برنج، ذرت، چغندرقند، انواع سبزیجات و صیفی‌جات مثل کاهو، گوجه فرنگی، هندوانه و... از آن جمله است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مدیریت ضایعات کشاورزی و ترویج مصرف درست در راستای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای افزایش ارتقا بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی با تاکید بر فرهنگ‌سازی درست مصرف، افزود: بر اساس تعریف سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد باید غذای سالم و در دسترس برای همگان تأمین باشد. در ایران هم ما در راستای امنیت غذایی پایدار بر ۴ پایه دسترسی، فرهنگ درست مصرف، سلامت و پایداری منابع است.

این مسئول دولتی در ادامه با اشاره به آمار ضایعات در جهان گفت: بر اساس آمار گزارش شده در خاورمیانه بین ۱۸ تا ۴۵ درصد ضایعات بخش کشاورزی را داریم که این آمار در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش می‌شود.

گل‌محمدی اظهار کرد: اگر تولید بخش کشاورزی را ۱۲۰ میلیون تن در سال در نظر بگیریم این ضایعات حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد رقمی حدود ۱۳ میلیون تن غذا می‌شود که عدد کوچکی نیست.

وی تصریح کرد: در همین راستا همایش مدیریت ضایعات بخش کشاورزی برگزار می‌شود که هدف ترویج درست مصرف است.

این مسئول دولتی در ادامه اضافه کرد: محور این همایش بر ۳ اصل است؛ سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی مصرف و برنامه عملیاتی برای دو بخش دیگر است.

وی تاکید کرد: برای هر دانه برنج ۹۹ سی‌سی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر فرهنگ‌سازی شود از مدارس تا خانواده‌ها کمک بزرگی به کاهش ضایعات می‌کند. سالانه ۸ هزار تن دورریز برنج داریم؛ این عدد جدا از مصرف آب، برق و سایر منابع ملی است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه ۲۲ محصول در کشور ضایعات بالایی دارد، گفت: به محصولات این گروه می‌توان به برنج، گندم، ذرت، چغندرقند، انواع سبزیجات، صیفی‌جات همچون گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه و… اشاره کرد.

وی تصریح کرد: فقط آب به هدر رفته در برنج‌های دورریز شده ۱۸ میلیون مترمکعب است. بر اساس گفته کارشناسان، کاهش ضایعات بخش کشاورزی، غذای حدود ۱۵ میلیون نفر را تأمین می‌کند.

وی درباره ضایعات گندم در کشور یادآور شد: میزان ضایعات گندم در مزرعه ۵ درصد، در حمل و نقل ۱.۲ درصد، مراکز جمع‌آوری ۲.۱، در سیلو و نگهداری ۳.۵، در کارخانه آردسازی ۳.۷ درصد، در نانوایی ۳.۳ درصد و در مصرف خانگی ۸.۴ درصد برآورد می‌شود. در مجموع فقط در گندم از مزرعه تا سفره ۲۲.۴ درصد ضایعات داریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان، گفت: اهمیت موضوع مدیریت ضایعات بخش کشاورزی و ترویج مصرف درست، باعث شده تا در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طرح کلان در بخش ضایعات دیده شده و نیز در وزارت جهاد کشاورزی، وزیر مشاور ویژه برای این بخش منصوب کرده است.

