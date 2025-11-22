خبرگزاری کار ایران
استخراج ۲۰۰ هزار تن فولاد از اسقاط خودرو‌های فرسوده تاکنون

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اقتصاد چرخشی به عنوان فرصت ملی برای بازیافت مواد اولیه؛ گفت: اسقاط خودرو‌های فرسوده تاکنون موجب بازگشت ۲۰۰ هزار تن فولاد و ۱۵ هزار تن آلومینیوم به چرخه تولید و صنعت شده است.

به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی با تشریح جزئیاتی از فرآیند اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور؛ گفت: به طور میانگین، هر خودرو فرسوده حدود ۱۵ کیلوگرم سرب و اسید دارد که قابل بازیافت است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰۰ کیلوگرم فولاد، ۳۰ کیلوگرم آلومینیوم، پنج کیلوگرم مس و مقادیر قابل‌توجهی مایعات، روغن‌ها، لاستیک، شیشه و قطعات پلاستیکی از هر خودرو‌ی فرسوده استخراج می‌شود.

مقیمی گفت: از تعداد خودرو‌هایی که تاکنون اسقاط شده ۲۰۰ هزار تن فولاد و ۱۵ هزار تن آلومینیوم بازیابی شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد اقتصاد بازیافت می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع ایفا کند.

وی با اشاره به فشار بر منابع طبیعی کشور گفت: اقتصاد ایران به‌شدت بر استخراج از معادن و میادین نفت و گاز تکیه دارد. در شرایط کمبود یا کاهش تولید، ناچاریم از ذخایر ارزی برای واردات مواد اولیه استفاده کنیم؛ در حالی‌که بازیافت می‌تواند بخش زیادی از این نیاز را پوشش دهد.

رئیس هیئت عامل ایدرو تأکید کرد: فرصت بزرگی برای توسعه اقتصاد چرخشی در صنایع ایران وجود دارد؛ رویکردی که علاوه بر ارزش اقتصادی، در لبه فناوری قرار دارد و می‌تواند بخشی از نیاز مواد اولیه صنعت را بدون فشار بر منابع طبیعی تأمین کند.

به گفته رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۴۱ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و در مجموع در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد خودرو‌های اسقاط شده از مرز ۵۰۰ هزار دستگاه عبور کرده است.

 

