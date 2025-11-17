افزایش ۶۰ درصدی قیمت شیر خام طی ۵ ماه / کوتاهی وزارت کشاورزی در نظارت

به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت مواد لبنی پرمصرف طی یکساله دولت سیزدهم ۵ بار افزایش یافته است. در این میان قیمت لبنیات که خردادماه امسال به طور رسمی ۱۵ درصد افزایش یافته بود، مجدداً در ماه‌های اخیر بالا رفته و به نظر می‌رسد این افزایش قیمت، پایان ندارد.

در ابتدای دولت چهاردهم در مهرماه سال گذشته هم قیمت محصولات لبنی به طور رسمی بیش از ۳۰ درصد گران شد. اما از آذرماه هم به طور غیررسمی گران شد زیرا تولیدکنندگان لبنیات می‌گفتند افزایش قیمت محصولات لبنی کمتر از تورم بوده است.

افزایش قیمت شیر خام روزانه شده است

علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت لجام گسیخته لبنیات در ماه‌های اخیر، گفت: قیمت لبنیات شدیدا به صورت روزمره بالا می‌رود.

وی افزود: قیمت لبنیات روزانه تغییر می‌کند و دلیل آن به افزایش قیمت شیر خام برمی‌گردد. قیمت شیر خام هر روز در حال افزایش است و به تبع قیمت لبنیات گران می‌شود.

شیر خام از کیلویی ۳۹ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور در پاسخ به این سوال که «چرا قیمت شیر خام افزایش یافته است؟» گفت: دامداران دلیل افزایش قیمت شیر خام را گرانی نهاده‌های دامی اعلام می‌کنند.

وی افزود: قیمت شیر خام در حال حاضر به کیلویی ۳۹ هزار تومان رسیده است، در حالی که مرداد ماه امسال کیلویی ۲۳ هزار تومان بود.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت شیر خام طی ۵ ماه

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور با انتقاد از عدم نظارت بر قیمت شیر خام، گفت: قیمت شیر خام در ۶۰ سال به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده؛ اما طی ۵ ماه به کیلویی ۳۹ هزار تومان رسیده است.

ظفری ادامه داد: قیمت شیر خام نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ این میزان افزایش قیمت معادل ۵۰ سال افزایش داشته است.

تغییرات پی در پی قیمت لبنیات

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور گفت: قیمت شیر خام در حالی تا این میزان گران شده که باید وزارت جهاد کشاورزی جلوی این گرانی را بگیرد؛ ولی متاسفانه توجهی به این کار ندارد.

ظفری در پاسخ به این سوال که «گرانی شیر خام چه تاثیری روی قیمت سایر محصولات لبنی دارد؟» گفت: شیر خام مواد اولیه لبنیات بوده و ۷۰ درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی، شیر خام است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام محصولات لبنی به دلیل این موضوع تغییر کرده و دوباره هم تغییر خواهد کرد زیرا مواد اولیه همه آنها، شیر خام است.

