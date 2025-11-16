عرضه زعفران ایرانی با برند سایر کشورها
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عمده زعفران کشور متاسفانه با برند سایر کشورها عرضه میشود و ضروری است که صادرات این محصول با ارزش افزوده کامل دنبال شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی در چهارمین رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران که در شهرستان فاروج برگزار شد، اظهار کرد: سطح زیرکشت زعفران در کشور حدود ۱۲۷ هزار هکتار و برداشت محصول اکنون در حال انجام است.
وی افزود: بخش عمده زعفران کشور متاسفانه با برند سایر کشورها عرضه میشود و ضروری است که صادرات این محصول با ارزش افزوده کامل دنبال شود.
آنجفی تصریح کرد: ارزش صادرات زعفران با بهبود فرآیندها و حمایت از کشاورزان میتواند به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برسد.
وی با اشاره به محدودیتهای کشاورزی در سال خشکسالی گفت: امسال توزیع نهادهها و کودها دو ماه زودتر انجام و ۲۷ درصد افزایش یافته است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: همچنین در دیمزارها حدود نیم میلیون تن علوفه تولید شد و تولید حبوبات و سایر محصولات نیز افزایش داشته است.
وی افزود: ۸۰ درصد نیازهای کشور در حوزه کشاورزی در داخل تامین میشود و باید قدر تولیدکنندگان را دانست.
تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش زعفران در خراسان شمالی
استاندار خراسان شمالی نیز در این آئین گفت: زعفران امروز برای خراسان شمالی تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه یک برند اقتصادی و هویتساز برای مردم این استان است.
نوری با بیان این که هدف ما توسعه کامل زنجیره ارزش از مزرعه تا بازار است و در این مسیر، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق از اولویتهای اصلی دولت محسوب میشود، گفت: رونمایی از تمبر یادبود این رویداد، گامی نمادین در راستای ماندگاری و ترویج فرهنگ تولید و مصرف زعفران اصیل ایرانی است.
وی افزود: با همکاری همه نهادهای مرتبط، برنامهریزی جامعی برای توسعه پایدار صنعت زعفران، افزایش صادرات و معرفی ظرفیتهای خراسان شمالی در سطح بینالمللی در دست اجرا داریم.
خروج از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده با تکمیل زنجیره ارزش زعفران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی نیز در آیین گشایش این رویداد، با بیان گزارشی از اقدامات انجامشده در این حوزه، از برنامههای آتی برای تکمیل زنجیره ارزش زعفران خبر داد و گفت: با توجه به خشکسالیهای پی درپی و کاهش بارشها، شاهد گرایش روزافزون کشاورزان به کشت زعفران هستیم که در این راستا برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش زعفران در دستور کار قرار گرفته است.
محمد محمدزاده تکمیل این زنجیره را راهکاری کلیدی برای خروج از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دانست و افزود: تکمیل زنجیره ارزش، علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، منجر به برندسازی، افزایش درآمدزایی و حتی ورود ارز به کشور خواهد شد.
وی، از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به دو شرکت برای راهاندازی «انبار بورس» و واحدهای مدرن «بستهبندی» خبر داد و تصریح کرد: این سرمایهگذاری در راستای برندسازی و تکمیل زنجیره ارزش صورت گرفته و پیشبینی میشود ظرف مدت یک سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
وی در پایان با تقدیر از بانک کشاورزی به دلیل همراهی و پشتیبانی در قالب «طرح پالیز»، گفت: این بانک با پرداخت بهموقع تسهیلات به زعفرانکاران، نقش مؤثری در اجرایی شدن برنامههای توسعه این رشته داشته است.