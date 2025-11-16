خبرگزاری کار ایران
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد + لینک اعلام اسامی

کد خبر : 1714883
نتایج قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا امروز ۲۵ آبان ماه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نتایج قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا امروز ۲۵ آبان ماه اعلام شد.

منتخبین ضمن دریافت پیامک می توانند به سایت سایپا به نشانی iranecar.com مراجعه و از روند واریز وجه و وضعیت ثبت نام خود مطلع شوند.

در طرح فروش فوق العاده سایپا سه محصول ساینا S با استاندارد‌های ۸۵گانه، سهند S و اطلس S برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه شده بود و در مجموع ۹ قرعه‌کشی برای تعیین منتخبان برگزار شد.

براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ اطلاع‌رسانی به منتخبان اصلی از طریق پیامک انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
