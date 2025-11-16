تخصیص تسهیلات حمایتی به دامداران
مشاور معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای حمایت از دامداران روستایی و عشایری ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش تخصیص داده شده که در حال توزیع و پرداخت در تمام استانهای کشور است و این روند تا سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امیر طاهری، از اجرای برنامههای گسترده حمایتی برای توسعه دامپروری در مناطق روستایی و عشایری کشور خبر داد و گفت: با پیگیریهای معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی و با مدیریت و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، راهکار تامین سرمایه در گردش در قالب تسهیلات برای دامداران کشور به ویژه دامداران روستایی و عشایری برنامهریزی شده است.
طاهری افزود: علاوه بر تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش، برنامههایی در قالب تولید قراردادی نیز در حال پیگیری است و تفاهمنامه مشترک با سازمان امور عشایر و اتحادیه پرورشدهندگان دام سبک عشایری در حال انعقاد است.
مشاور معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس این تفاهمنامه، عشایر برای تامین نهادههای مورد نیاز دام سبک خود تا سقف یک میلیون راس دام سبک، از مزایای این برنامه بهرهمند شده و دامها با وزن مناسب کشتار میشوند، گفت: در صورت نیاز، شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار میتواند از این دامها استفاده کند.
طاهری با اشاره به اجرای برنامه بهبود مدیریت تولیدمثل گوسفندان گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۰ هزار راس و امسال، ۱ میلیون راس گوسفند، تحت پوشش این برنامه قرار گرفتهاند، افزود: هدف برنامه حمایتی این است که با افزایش تولد بره به ازای هر میش در سال، بتوان به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد راندمان برهگیری در سال در سیستم روستایی و حتی عشایری افزایش پیدا کند.
مشاور معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، اصلاح نژاد و ارتقای ژنتیکی دامهای مولد را از دیگر برنامههای حمایتی دامپروری روستایی و عشایری نام برد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار راس گوسفند و بز زیر پوشش پروژههای اصلاح نژاد قرار دارند.
طاهری گفت: ایران در زمینه پرورش گاو شیری صنعتی در زمره کشورهای پیشرو جهان قرار دارد. در بخش گاو، نیز اقدامات موثری انجام شده و نژادهای سنتزی گاو شیری روستایی در حال توسعه هستند.
طاهری درباره تاثیر خشکسالی بر تولید گوشت در کشور گفت: در شرایط بارندگی، زمینهای دیم مقدار زیادی کاه، کلش و باقیمانده علوفه تولید میکنند که برای تغذیه دامها مناسب است و در زمان خشکسالی؛ با مدیریت صحیح، خوراک دام با استفاده از باقیماندههای زراعی و باغی مانند پسته، سیب و گوجهفرنگی، خوراک دام قابل تامین است.
به گفته مشاور معاونت تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، هزینههای تولید شامل سرمایهگذاری، خوراک دام، دارو، حملونقل، انرژی و نیروی انسانی است که همگی در چند ماهه اخیر روند افزایشی داشتهاند و این افزایش هزینهها بر قیمت گوشت قرمز تاثیر میگذارد.
طاهری با بیان این که سهم هزینه خوراک دام به تنهائی در واحدهای پرورشی و پرواربندی یکسان نیست، گفت: برای مثال به طور متوسط در یک واحد پرورش گوسفند داشتی، سهم هزینه خوراک دام به تنهایی بیش از ۵۰ درصد از کل هزینهها است و در واحدهای پرواربندی دام سنگین، تا ۷۰ درصد هزینهها را خوراک دام تشکیل میدهد و مابقی هزینهها شامل سوخت، انرژی، حمل و نقل و هزینههای کارگری و غیره است.