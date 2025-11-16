تجمع واردکنندگان برنج در جهاد کشاورزی بابت تاخیر ۱۰ ماه تخصیص ارز
بدهی ارز دولت به واردات برنج ۱۲ ماهه شد
بدهی ارز دولت به واردکنندگان برنج ۱۲ ماهه شده است که این امر مشکلات عدیدهای پیش روی واردات این محصول ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، امروز جمعی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم دریافت ارز واردات این محصول و مشکل تسویه با طرف خارجی در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.
بر اساس گزارشهای دریافت شده از واردکنندگان بخش خصوصی، برنج از اسفند ماه سال گذشته تا به امروز، باوجود اینکه محصول خود را در بازار توزیع کردهاند و بر اساس مصوبه جدید در ماههای اخیر آن را برای توزیع در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دادهاند، اما نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند تا با طرفهای خارجی خود تسویه حساب کنند؛ امری که به اعتبار بینالمللی تجار خدشه وارد کرده است.
در ماههای اخیر مشکلات عدیدهای پیش روی واردات و اختصاص ارز واردات برنج وجود داشته که این امر بر روی تنظیم بازار این محصول تأثیرگذار بوده است.
مصرف سالانه برنج در کشور حدود ۳ تا ۳.۲ میلیون تن گزارش شده است که بر اساس پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی، امسال حدود ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور تولید و مابقی آن باید از طریق واردات تأمین شود.